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Усмиряли баллончиком: пьяный российский хоккеист из НХЛ устроил драку среди ночи (фото)
Российский защитник клуба «Вашингтон Кэпиталз» 25-летний Александр Алексеев был арестован за пьяную драку в США, сообщает arlnow.com. Ранее хоккеист НХЛ с белорусскими корнями попал за океаном в громкий скандал.
По информации СМИ, инцидент произошел около половины четвертого утра в Вашингтоне (перед пиццерией Big Tony's Pizzeria, напротив станции метро), уже после закрытия баров.
Сотрудники полиции были остановлены очевидцем, который сообщил о серьезной драке. После этого офицеры увидели, как подозреваемый дерется с другим мужчиной. Один из офицеров применил перцовый баллончик, после чего медикам пришлось оказывать хоккеисту помощь. Алексеев был доставлен в тюрьму округа Арлингтон, но позже его освободили. Дата суда пока неизвестна.
В отчете полицейских отмечается, что «Александр Алексеев, 25 лет, из Арлингтона, штат Вирджиния, был арестован и обвинен в нахождении в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте». Фото хоккеиста с выбитыми зубами прилагается (Алексеев лишился нескольких зубов не в драке, а еще в первой игре плей-офф этого года, когда соперник опасно сыграл высоко поднятой клюшкой).
«Мы осведомлены о ситуации с Александром Алексеевым и собираем дополнительную информацию», — заявил представитель «Вашингтон Кэпиталз».
Добавим, что уроженец Санкт-Петербурга Алексеев играет за «Вашингтон» (вместе с лучшим бомбардиром в истории НХЛ Александром Овечкиным) с 2023 года, подписав контракт на сумму 1,65 млн долларов. Права на игрока принадлежат российскому «Салавату Юлаеву».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что отца рекордсмена сборной россии по хоккею нашли мертвым.
Фото ХК «Вашингтон Кэпиталз», из полицейской хроники
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