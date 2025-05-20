Усмиряли баллончиком: пьяный российский хоккеист из НХЛ устроил драку среди ночи (фото)

Российский защитник клуба «Вашингтон Кэпиталз» 25-летний Александр Алексеев был арестован за пьяную драку в США, сообщает arlnow.com. Ранее хоккеист НХЛ с белорусскими корнями попал за океаном в громкий скандал.

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По информации СМИ, инцидент произошел около половины четвертого утра в Вашингтоне (перед пиццерией Big Tony's Pizzeria, напротив станции метро), уже после закрытия баров.

Сотрудники полиции были остановлены очевидцем, который сообщил о серьезной драке. После этого офицеры увидели, как подозреваемый дерется с другим мужчиной. Один из офицеров применил перцовый баллончик, после чего медикам пришлось оказывать хоккеисту помощь. Алексеев был доставлен в тюрьму округа Арлингтон, но позже его освободили. Дата суда пока неизвестна.

В отчете полицейских отмечается, что «Александр Алексеев, 25 лет, из Арлингтона, штат Вирджиния, был арестован и обвинен в нахождении в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте». Фото хоккеиста с выбитыми зубами прилагается (Алексеев лишился нескольких зубов не в драке, а еще в первой игре плей-офф этого года, когда соперник опасно сыграл высоко поднятой клюшкой).

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«Мы осведомлены о ситуации с Александром Алексеевым и собираем дополнительную информацию», — заявил представитель «Вашингтон Кэпиталз».

Добавим, что уроженец Санкт-Петербурга Алексеев играет за «Вашингтон» (вместе с лучшим бомбардиром в истории НХЛ Александром Овечкиным) с 2023 года, подписав контракт на сумму 1,65 млн долларов. Права на игрока принадлежат российскому «Салавату Юлаеву».

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что отца рекордсмена сборной россии по хоккею нашли мертвым.

Фото ХК «Вашингтон Кэпиталз», из полицейской хроники



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