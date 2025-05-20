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Эстония ожидает роста опасности со стороны россии: что происходит
Эстония продолжает рассматривать россию как угрозу даже в случае возможного мира в Украине. Когда война закончится, россия перераспределит свои военные силы. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур газете Bild.
«Около 800 тысяч российских солдат в Украине не просто вернутся домой жить на 200 евро в месяц. Они, вероятно, будут продолжать получать зарплату от российской армии; сейчас они получают от 2000 до 3000 евро в месяц. Это значит, угроза для нас возрастет, если боевые действия в Украине прекратятся», — сказал Певкур.
Боясь нападения со стороны рф, Эстония увеличила военные расходы и проводит перевооружение. По словам министра обороны, страна является одной из наиболее подготовленных в НАТО. Ее армия составляет 44 тысячи человек и есть обязательная военная служба. Эстония может собрать силу менее чем за 48 часов.
Эстония — член НАТО, граничащий с россией, — увеличила свои военные расходы и перевооружает армию из-за опасений нападения россии. В конце апреля Эстония получила шесть американских реактивных систем залпового огня Himars в рамках одного из крупнейших соглашений по поставкам вооружений в истории страны. Кроме Эстонии, Латвия и Литва также заказали несколько ракетных систем Himars.
Ранее ветеран российско-украинской войны майор запаса НГУ Алексей Гетьман отметил, что Европа тоже может потерять свои территории, если не будет помогать Украине в этой войне.
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