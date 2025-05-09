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Мирная миссия, а не участие в войне: премьер Эстонии об отправке военных в Украину
Премьер-министр Кристен Михал заявил, что Эстония, которая отклонила запросы иностранных чиновников, которые летели в рф для участия в праздновании 9 мая, не планирует участия в боевых действиях на территории Украины. Он добавил, что обсуждаемое размещение военных в дружественной стране возможно только в рамках международной миротворческой или сдерживающей миссии и при условии политического соглашения, в котором будут участвовать ключевые партнеры, пишет err.ee.
«Речь идет не об участии в боевых действиях. Если будет достигнуто мирное соглашение, в котором, например, участвуют США и президент Трамп, и потребуется международное участие в обеспечении мира, тогда и может встать вопрос об участии Эстонии», — сообщил Михал.
Премьер-министр добавил, что в этом процессе участвуют десятки стран, от Канады до Турции, включая Францию, Великобританию и Италию.
«10−20 государств уже заявили, что готовы участвовать в формировании сил сдерживания или обеспечении мира, а если основные партнеры по безопасности — США, Великобритания и Франция — присоединятся к миссии, то не останется в стороне и Эстония», — отметил он.
По словам премьер-министра, речь идет о профессиональных военнослужащих в количестве 100−130 человек, а не срочников.
Ранее лидер оппозиционной Консервативной народной партии Эстонии Мартин Хельме раскритиковал планы правительства относительно возможного участия эстонских военных в международной миссии в Украине. Он считает, что такое решение может поставить под угрозу безопасность самой Эстонии и втянуть страну в прямой военный конфликт с рф.
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