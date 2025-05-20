В Закарпатье родители заживо сожгли 10-летнего сына: суд вынес приговор

Недавно на Полтавщине задержали мужчину, причастного к убийству двухлетней девочки. А на Закарпатье в селе Серное Закарпатской области суд вынес приговор супругам, которые убили своего 10-летнего сына в мае 2024 года, информируют Новини Закарпаття.

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Жестокость этого ужасного преступления поразила даже опытных правоохранителей. Дело рассматривал Мукачевский горрайонный суд.

Так, 13 мая 2024 года 31-летняя мать и ее 35-летний сожитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решили «наказать» ребенка за якобы кражу телефона и денег.

Сожитель привязал мальчика металлической цепью за шею к столбу, зафиксировав его навесным замком. Ключ он передал матери. Через 10−15 минут ребенка освободили, однако на этом издевательства не закончились.

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Женщина, продолжая «воспитательный разговор», облила сына горючей жидкостью из бутылки (по ее словам — не знала, что это был бензин). В этот момент рядом сидел сожитель и курил. Через несколько минут мальчик вспыхнул — начало гореть его тело.

Родители попытались самостоятельно потушить огонь. После нескольких часов промедления они вызвали медиков. Ребенок получил 80% ожогов тела и был доставлен в реанимацию, где через несколько дней скончался от травм.

Мать частично признала вину — в разрешении посадить ребенка на цепь и несвоевременном вызове скорой помощи. Она заявила, что не знала об опасности жидкости, которой облила сына. Суд признал и ее, и сожителя виновными в совершении умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего, и в оставлении ребенка в опасности. Обеим обвиняемым дали по 9 лет лишения свободы.

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Соседи и родственники подтвердили, что мальчик долгое время подвергался домашнему насилию. После трагедии социальные службы изъяли еще одного ребенка из семьи.

Как писали «ФАКТЫ», на Днепропетровщине военный взорвал гранатой жену и 5-летнюю дочь.

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