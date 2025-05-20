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Олимпийский чемпион обвинил Трампа в заигрывании с путиным
Легендарный чешский хоккейный вратарь, двухкратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек, который в 60 лет готовится стать отцом четвертый раз, осудил политику президента США Дональда Трампа.
«Трамп угрожает „отойти“ от мирных переговоров между Украиной и россией, если не будет достигнут прогресс… Теперь, когда он уходит, уже поздно, — написал Доминик Гашек в соцсети Х. — За 110 дней Трамп нанес немало вреда и помог империалистической россии и преступнику путину больше, чем любой другой политик в мире с начала войны в феврале 2022 года».
Напомним, что Доминик Гашек по прозвищу Доминатор выступал в НХЛ с 1991 по 2008 год за «Чикаго», «Баффало», «Детройт» и «Оттаву», выиграв два Кубка Стэнли. В составе сборной Чехии Доминатор завоевал «золото» Олимпиады-1998 и четыре медали чемпионатов мира. В 2014 году участника семи Матчей всех звезд НХЛ Гашека включили в Зал хоккейной славы в Торонто.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легендарного Доминика Гашека обвинили в фашизме из-за Украины.
Фото из соцсетей258
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