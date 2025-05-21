Командира воинской части отстранили: враг ударил по полигону на Сумщине — есть убитые и раненые

Полномасштабная война в Украине длится три года и восемьдесят шесть дней. Люди гибнут не только от атак врага, но и от не совсем логичных действий некоторых военачальников.

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Так, в результате ракетного удара по полигону в Сумской области днем 20 мая погибли 6 военных, еще более 10 получили ранения. Об этом сообщили в Нацгвардии.

Из сообщения становится понятным, что один из командиров отдал распоряжение провести военные учения на полигоне, который находится в менее 50 км от границы с рф и, конечно, полностью просматривается врагом.

Приказ об учениях был отдан, несмотря на тот факт, что над полигоном не один день висел российский дрон, который и скорректировал удар «Искандером».

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«По факту трагедии проводится служебное расследование. Командир воинской части отстранен, необходимая информация передана правоохранительным органам. В рамках следствия будет дана правовая оценка действиям всех лиц, принимавших соответствующие решения», — говорится в сообщении Нацгвардии.

Это не первый случай гибели военных. Ранее мы писали о трагедии на полигоне «Новомосковский». Там российская армия нанесла ракетный удар по полигону, где находились украинские военнослужащие 157-й отдельной механизированной бригады. Сухопутные войска ВСУ сообщали, что в результате вражеской атаки были жертвы и пострадавшие среди военных. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уточнял, что россияне нанесли удар баллистической ракетой «Искандер-М» в кассетном снаряжении.

Командующий Сухопутными войсками назначил проверку с участием военной контрразведки. ГДБР в свою очередь открыло уголовное производство по статье «небрежность».

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