Враг ночью атаковал Киев, Сумы и ряд других городов: среди пострадавших есть дети

Ночь на 21 мая снова была неспокойной для многих регионов Украины. Об этом свидетельствуют сообщения Воздушных сил и мониторинговых сайтов.

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В Воздушных силах уточнили, что противник атаковал Украину 76 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силами ПВО обезврежены 63 вражеских дрона, 22 сбиты огневыми средствами поражения, 41 локационно потерян.

В частности, российские захватчики пытались атаковать «шахедами» Киев и область.

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Из-за дроновой атаки на Бориспольский район Киевщины пострадала семья: двое травмированы и еще у троих — острая реакция на стресс, среди них — дети, сообщили в КОВА,



«У парня 17 лет, девочки 3 лет и их 42-летней мамы острая реакция на стресс. У сына 13 лет — резаная рана стопы. У мужчины 30 лет — резаная рана надбровной дуги. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Предварительно без госпитализации» , — говорится в сообщении.

Падением обломков сбитой цели поврежден частный дом, где находились пострадавшие. В здании выбиты окна и повреждена крыша.

Также в результате вражеской атаки повреждены нежилое строение, автомобиль, складские помещения и хозяйственные постройки.

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Ночью россия атаковала Сумы беспилотниками. В результате атаки повреждены предприятия, другие объекты промышленности. Также повреждены линии электропередачи, часть города осталась без света, в том числе объекты водоснабжения, сообщили в городской военной администрации.



По словам руководителя МВА Кобзаря, фиксировались 5 попаданий на одном из объектов, а по другому — было 2 «прилета».

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Глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров отметил, что утром Сумы находились под атакой российских БПЛА.

«Есть попадание в промышленные объекты, повреждены линии электропередач. В результате ударов возникли пожары», — сообщил чиновник.

Руководитель ОВА добавил, что часть областного центра — обесточена.

«Аварийно-восстановительные работы продолжаются. На месте работают все необходимые службы» , — рассказал он.

Известно об одном раненом человеке.

За сутки оккупанты нанесли 450 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области. Поступили сообщения о повреждениях квартир, частных домов и хозяйственных построек. Мирные жители не пострадали, сообщил руководитель ОВА Иван Федоров.

Под атакой врага находилась Никопольщина. Агрессор попал FPV-дроном по Марганецкой громаде. В Грушевской громаде повреждена инфраструктура.

Утром россияне били артиллерией и БПЛА по Никополю райцентра и Марганецкой громаде. К счастью никто не пострадал, отметил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Также террористы били по жилым кварталам Херсонщины, сообщил начальник ОВА Александр Прокудин. В частности, повредили 8 многоэтажек и 4 частных дома, изуродовали станцию технического обслуживания и автобус, попали по территории очистных сооружений. Из-за российской агрессии 10 человек получили ранения.

Как сообщали «ФАКТЫ», в ночь на 20 мая россияне применили против Украины 108 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов. Воздушные силы обезвредили 93 вражеских БпЛА, 35 — сбиты огневыми средствами поражения, 58 — локационно потеряны. В результате вражеской атаки пострадали Донетчина, Днепропетровщина, Сумщина и Житомирщина.

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