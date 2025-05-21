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Остались жена и две дочери: футболиста сборной Израиля убила тяжелая болезнь (видео)
Футболист «Маккаби» из Хайфы и сборной Израиля Гади Кинда умер в возрасте 31 года, сообщает пресс-служба его клуба. Ранее известный израильский футболист погиб от рук террористов.
«Футбольный клуб „Маккаби“ (Хайфа) скорбит в связи со смертью игрока команды Гади Рафаэля Кинды, который ушел из жизни в возрасте 31 года. Семья „Маккаби“ поддерживает родных Кинды и молится, чтобы они больше не знали горя. Пусть его память будет благословенной», — говорится в сообщении.
По информации израильских СМИ, в начале мая футболист, последний раз выходивший на поле 29 марта в дерби с «Хапоэлем» из Хайфы, был госпитализирован в связи с «медицинскими осложнениями». Врачи делали все возможное, но рак, к сожалению, оказался сильнее.
Будущий футболист родился в Адис-Абебе в семье эфиопских евреев. В три года вместе с родителями он переехал в Израиль. До перехода в «Маккаби» из Хайфы (там игрок был одноклубником киевского динамовца Александра Сироты) талантливый полузащитник поиграл на родине за «Ашдод» и «Бейтар», а за рубежом — в американской Лиге MLS за «Спортинг Канзас-Сити», в составе которого в одном из матчей забил гол-красавец.
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В футболке сборной Израиля Гади Кинда, у которого остались жена Лиран и две дочери, провел 10 матчей и забил 2 мяча.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что красавицу-внучку знаменитого футбольного тренера нашли мертвой в Израиле.
Фото football.org.il
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