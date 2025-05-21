Остались жена и две дочери: футболиста сборной Израиля убила тяжелая болезнь (видео)

Футболист «Маккаби» из Хайфы и сборной Израиля Гади Кинда умер в возрасте 31 года, сообщает пресс-служба его клуба. Ранее известный израильский футболист погиб от рук террористов.

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«Футбольный клуб „Маккаби“ (Хайфа) скорбит в связи со смертью игрока команды Гади Рафаэля Кинды, который ушел из жизни в возрасте 31 года. Семья „Маккаби“ поддерживает родных Кинды и молится, чтобы они больше не знали горя. Пусть его память будет благословенной», — говорится в сообщении.

По информации израильских СМИ, в начале мая футболист, последний раз выходивший на поле 29 марта в дерби с «Хапоэлем» из Хайфы, был госпитализирован в связи с «медицинскими осложнениями». Врачи делали все возможное, но рак, к сожалению, оказался сильнее.

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Будущий футболист родился в Адис-Абебе в семье эфиопских евреев. В три года вместе с родителями он переехал в Израиль. До перехода в «Маккаби» из Хайфы (там игрок был одноклубником киевского динамовца Александра Сироты) талантливый полузащитник поиграл на родине за «Ашдод» и «Бейтар», а за рубежом — в американской Лиге MLS за «Спортинг Канзас-Сити», в составе которого в одном из матчей забил гол-красавец.

В футболке сборной Израиля Гади Кинда, у которого остались жена Лиран и две дочери, провел 10 матчей и забил 2 мяча.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что красавицу-внучку знаменитого футбольного тренера нашли мертвой в Израиле.

Фото football.org.il



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