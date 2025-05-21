Сергей Тарасов, объявленный в международный розыск по подозрению в присвоении земли военных, подарил своему сыну-нардепу 21 млн грн

Аналитики R&D-центра YouControl проанализировали декларации народных депутатов за 2024 год и определили самых богатых народных избранников. Среди них выделяется глава подкомитета Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики Олег Тарасов. По данным его деклараций, последние несколько лет нардеп постоянно получал крупные денежные подарки от своего отца, который сейчас скрывается за границей как подозреваемый по делу о присвоении земель военных.

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Совокупный доход депутата Тарасова за прошлый год составил 22,8 млн грн. Это почти на 33% больше по сравнению с 2023 годом. Такой рост произошел преимущественно благодаря подаркам от отца, Сергея Тарасова. Их нардеп получил на сумму более 21 млн грн.

В 2022 году Тарасов также приумножил состояние за счет отца. Согласно его декларации, тогда Тарасов старший подарил нардепу 8,5 миллионов гривен. Тогда в комментарии Bihus.Info Олег Тарасов сообщил, что не знает, арестованы ли эти деньги в рамках уголовного производства.

Отец народного депутата Тарасова Сергей Тарасов — владелец кировоградского агрохолдинга I&U Group. Как писали СМИ, его подозревают в организации схемы вывода земель из государственной собственности через Главное управление Госгеокадастра в Кировоградской области. Кроме Тарасова, по этому делу сообщено о подозрении еще восьми фигурантам, среди которых должностные лица предприятий, подконтрольных Сергею Тарасову, один из руководителей Госгеокадастра, частные нотариусы и их посредники. Им инкриминируют злоупотребление служебным положением и отмывание имущества, полученного преступным путем. Агробизнесмена уже объявили в международный розыск, поскольку он скрывается за границей.

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По мнению экспертов, такие подарки от родственников могут быть способом отмывания средств, полученных преступным путем. В частности, юрист «Центра противодействия коррупции» Елена Щербан считает, что именно формулировка «подарок» может использоваться как лазейка для легализации доходов. Законность происхождения этих средств должно было бы проверять Национальное агентство по предотвращению коррупции.

Ранее сообщалось, что прокурор Киевщины Ткаленко «забыл» указать в декларации стоимость элитного автомобиля. Увидит ли в этом коррупционную составляющую НАПК?

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