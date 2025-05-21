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Происшествия

В Киевской области горит большая ТЭЦ: погибли два человека

14:10 21 мая 2025
Пожар в Белой Церкви, фото скриншот видео

В среду, 21 мая, в Киевской области произошел масштабный пожар — горела Белоцерковская ТЭЦ.

Огнем охватило градирню, на месте работают спасатели, сообщили в Белоцерковском горсовете.

«Возник огонь в градирне ТЭЦ в Белой Церкви — пожар локализован на площади около 960 квадратных метров. На месте происшествия продолжают работать спасатели» , — рассказали в горсовете.

На опубликованных в соцсетях фото и видео можно увидеть последствия чрезвычайного происшествия — черный столб дыма от пожара виден издалека.

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В результате пожара на Белоцерковской ТЭЦ погибли два человека.

На ТЭЦ проводили ремонт работы, во время которых произошло возгорание. В результате пожара погибли два человека, передает bilatserkvatv.

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Ранее мы писали о пожаре в Киеве у станции метро «Олимпийская». А при пожаре в Деснянском районе столицы в одной из квартир многоэтажки погибли два человека.

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