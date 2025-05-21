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- 14:10 В Киевской области горит большая ТЭЦ: погибли два человека
В Киевской области горит большая ТЭЦ: погибли два человека
В среду, 21 мая, в Киевской области произошел масштабный пожар — горела Белоцерковская ТЭЦ.
Огнем охватило градирню, на месте работают спасатели, сообщили в Белоцерковском горсовете.
«Возник огонь в градирне ТЭЦ в Белой Церкви — пожар локализован на площади около 960 квадратных метров. На месте происшествия продолжают работать спасатели» , — рассказали в горсовете.
На опубликованных в соцсетях фото и видео можно увидеть последствия чрезвычайного происшествия — черный столб дыма от пожара виден издалека.
В результате пожара на Белоцерковской ТЭЦ погибли два человека.
На ТЭЦ проводили ремонт работы, во время которых произошло возгорание. В результате пожара погибли два человека, передает bilatserkvatv.
Ранее мы писали о пожаре в Киеве у станции метро «Олимпийская». А при пожаре в Деснянском районе столицы в одной из квартир многоэтажки погибли два человека.329
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