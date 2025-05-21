Ушел из жизни олимпийский чемпион, победивший в финале боксера из Советского Союза (фото, видео)

В возрасте 87 лет в Риме умер один из величайших боксеров в истории, бывший абсолютный чемпион мира в первом среднем и среднем весе, двукратный чемпион Европы и олимпийский чемпион Нино (Джованни) Бенвенути, сообщает BoxingScene. Ранее не стало легендарного чемпион мира по боксу, дравшегося с Али и ставшего священником.

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На любительском ринге итальянец выиграл 119 из 120 боев. В 1957 и 1959 годах он стал чемпионом Европы, а на Играх-1960 в Риме добыл олимпийское «золото», победив в финале полусреднего веса (до 71 кг) боксера из Советского Союза Юрия Радоняка. По итогам соревнований Бенвенути был удостоен Кубка Вэла Баркера, как самый техничный боксер турнира. Отметим, что одним из победителей тех Олимпийских игр также был Кассиус Клей, прославившийся впоследствии как Мухаммед Али.

На профессиональном ринге в 1961—1971 годах Нино Бенвенути провел 90 боев, в которых одержал 82 победы (35 — нокаутом), потерпел семь поражений и один поединок завершил вничью.

После ухода из бокса итальянец стал владельцем ресторана, телеведущим, спортивным комментатором и городским советником в Триесте. В 1996-м его ввели в Международный зал боксёрской славы. В 2006 году Бенвенути нес олимпийский флаг на церемонии закрытия зимних Игр в Турине. Дважды — в 1969 и 1975 годах — он сыграл небольшие роли в итальянских художественных фильмах.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер олимпийский чемпион, вошедший в десятку лучших боксеров-любителей всех времен.

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