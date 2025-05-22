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Известный российский хоккеист умер за рулем автомобиля
В возрасте 33 лет внезапно умер известный российский хоккеист Кирилл Лебедев, сообщает Telegram-канал «Хоккейные детали». Ранее не стало автора первого хет-трика в составе сборной россии, сыгравшего более 500 матчей в НХЛ.
По информации источника, около 9 утра Лебедев отвез сыновей в школу, после чего вернулся домой и стал собираться, чтобы отлучиться по своим делам. Сел в машину — и тут ему резко стало плохо. Люди, которые находились рядом, вызвали «скорую», но Кирилл Лебедев скончался до того, как медики приехали на место. Предварительная причина смерти хоккеиста, завершившего карьеру в 2022 году, — остановка сердца.
В послужном списке Кирилла Лебедева значились выступления за команды «Стальные лисы» (Магнитогорск), «Металлург» (Магнитогорск), «Индиана Айс» (США),. «Сибирь» (Новосибирск), «Южный Урал» (Орск), «Сарыарка» (Казахстан), «Сочи», «Рубин» (Тюмень), «Нефтяник» (Альметьевск), «Металлург» (Новокузнецк), «Куньлунь» (Китай), «Торпедо» (Усть-Каменогорск), «Рязань», «Дизель» (Пенза) и «Бурос» (Швеция). Вместе со «Стальными лисами» форвард становился чемпионом МХЛ, а в составе новокузнецкого «Металлурга» выигрывал золотые медали чемпионата ВХЛ.
После завершения карьеры Лебедев основал в родном Магнитогорске хоккейную школу Lebedev Hockey School, где тренировал детей 2012−2016 годов рождения, в том числе двух своих сыновей — 10 и 11 лет.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер чемпион мира и вице-чемпион Олимпийских игр по хоккею, бежавший от коммунистического режима.
Фото ХК «Стальные лисы»
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