«Сегодня нужно говорить не о прекращении войны, а о победе Украины. Если не говорить о победе — будет поражение», — Андрей Клименко

Вскоре после инаугурации американский президент Дональд Трамп начал общение по телефону с российским диктатором путиным , в том числе и по Украине. Тогда же он достаточно резко начал реагировать на заявления украинского руководства о необходимости дальнейшей поддержки США Украины в ее противостоянии агрессору, на первый план вынося тему переговоров, в том числе и прямых. А в начале марта США приостанавливали предоставление военной помощи Украине . Впрочем, как показал «Стамбул» и очередное общение Трампа и путина, переговоры не содействуют установлению мира. Руководитель Мониторинговой группы по санкциям и свободе судоходства Андрей Клименко считает, что пришло время Украине и партнерам менять риторику — с переговоров на победу.

«Надо уже сдать в архив риторику о переговорах, мире и прекращении войны, — пишет Андрей Клименко. — Сейчас эти слова уже применяются по инерции…

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Всем понятно, что эта риторика появилась в угоду Трампу. Думали, что сработает, могло сработать, но не сработало. По причинам, не зависящим от искусства дипломатии Украины, Великобритании, Франции, Германии, Польши… Дипломатии вместе с психотерапией было много. Но…

Сегодня нужно говорить не о прекращении войны, а о победе Украины и Европы вместе с остальным цивилизованным миром (уже без США) над главной угрозой для этого мира в 21 веке. Другого пути просто не существует. Или — или. Если не говорить о победе — будет поражение.

Та россия, которую мы сейчас видим, несовместима с понятием «мир» и «договоренности», если к ним прилагается понятие «Украина». Она набрала скорость и не остановится.

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«Принуждение к миру» — ну, такое. Годится как временное. А вот развитие понятия «санкции» до понятия «экономическая изоляция» и «экономическая война» — это то, что нужно.

Слова имеют значение… Потому, что словами мы формулируем цели. Кто хочет «прекратить», тот получит временное прекращение огня и не более. Это (в конкретных условиях момента) — уже не стратегия.

И не стоит комплексовать, что сейчас мы еще далеки от победы… Стратегия — это важно".

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