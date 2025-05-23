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Шоу-бизнес

«Молюсь за тебя». Алла Пугачева публично обратилась к внуку Никите

16:46 23 мая 2025
Никита Пресняков, фото https://www.instagram.com/npresnyakov

Недавно внук Аллы Пугачевой Никита отметил 34-й день рождения и рассказал о происшествии, в котором едва не стал жертвой разборок между полицией и криминальными элементами.

Видимо, певица Алла Пугачева прочла его рассказ, поэтому одной из первых поздравила внука с днем рождения.

«С днем рождения, любимый Никитка. Молюсь за тебя» , — написала Алла Борисовна.

В ответ Никита поблагодарил бабушку, а также опубликовал несколько своих новых снимков и добавил: «Уже 34! Хотелось бы вернуться в прошлое и снова все пройти… Может, кое-что даже поменять успеть. Во всяком случае, впереди еще столько увлекательных приключений!»

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Ранее стало известно, что Никита Пресняков снизил цену на подмосковный особняк, который ему подарила Алла Пугачева. В марте он выставил дом на продажу за 152 млн рублей, но теперь просит на 22 млн меньше. Особняк находится в селе Бережки на первой линии Истринского водохранилища. Пугачева подарила внуку эту недвижимость еще в 2014 году. С продажи этого особняка Никита хочет купить недвижимость в США.

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Как известно, Никита Пресняков живет в Лос-Анджелесе вместе со своей женой, моделью Еленой Красновой. Недавно в сети появились слухи об их расставании, но Никита их опроверг. По слухам, он уехал после объявления мобилизации, из-за чего сорвал спектакль и съемки. Он опроверг эти слухи, а затем получил в США гражданство. Сейчас он снимает клипы, пишет музыку и выступает со своей группой.

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