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Полицейский уложил на пол: внука Пугачевой Никиту Преснякова чуть не застрелили в США

18:20 21 мая 2025
Никита Пресняков, фото https://www.instagram.com/npresnyakov/

Старший внук Аллы Пугачевой, Никита Пресняков, недавно поссорившийся с братом, Дени Байсаровым, сегодня, 21 мая, отмечает 34-й день рождения.

По этому поводу близкие и друзья именинника вспоминают в сети разные истории, случавшиеся в его жизни.

Также воспоминаниями поделился и сам Никита, рассказавший историю, случившуюся с ним около 15 лет назад, когда Пресняков учился в американском частном учебном заведении.

Тогда преподаватель дал Никите задачу подготовить номер для съемок, в котором он врывается в специальном камуфляже с игрушечным пистолетом в квартиру с целью ограбления.

К сожалению, как выяснилось потом, юноша перепутал квартиры и по ошибке ворвался в жилище не совсем адекватной семьи, жильцы которой могли его запросто убить. К счастью, квартира находилась под наблюдением, и когда горе-грабитель ворвался в жилище, вместе с ним там оказался и полицейский, считавший, что кто-то собирается поквитаться с семьей, за которой они следили.

Позже правоохранители назвали Преснякова дураком. Мол, молодой артист мог схватить пулю — либо от членов семьи, либо от полицейских — если бы не следовал приказам.

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Никите повезло — сотрудник местных органов бросился к псевдопреступнику и положил его на пол, приставив оружие к виску.

«Я попытался что-то объяснить, но не успел. Падаю на пол, а он приставляет ко мне дуло пистолета. Когда все выяснилось, он взял меня за руку и сказал: «Ты полный идиот! Если бы ты сделал лишнее не то движение, я мог бы тебя застрелить» , — вспоминает Пресняков.

Сейчас, как известно, старший наследник Кристины Орбакайте снова проживает в США. За океан артист перебрался еще в 2022 году. Вскоре к нему переехала и жена модель Алена Краснова.

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Вопреки предвидениям публики, дела Никиты за границей идут не так уж плохо. Но все же, по печальной традиции, Преснякову там «везет». Так, в начале этого года артист и его жена пострадали от ужасного лесного пожара, прошедшего по Калифорнии.

Но и хорошие моменты с внуком Примадонны тоже происходят. На днях Пресняков сообщил в личном блоге, что осенью 2025-го отправляется в музыкальный тур. Поэтому, несмотря ни на что, артист продолжает развивать творческую карьеру и наслаждаться жизнью.

Раньше «ФАКТЫ» писали, как самой Алле Пугачевой удается побеждать «болезнь королей» подагру.

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Никита Пресняков, фото https://www.instagram.com/npresnyakov/

Полицейский уложил на пол: внука Пугачевой Никиту Преснякова чуть не застрелили в США

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