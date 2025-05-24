Непобедимый украинский боксер-великан нокаутировал соперника в первом раунде (видео)

В ночь на субботу, 24 мая, на арене Memorial Hall в американском Мелроузе непобедимый украинский супертяжеловес Андрей Новицкий (15 побед, 11 из них — нокаутом), нокаутировавший в прошлом году боксера из США перед боем Джошуа — Нганну, продолжил свою победную серию на профиринге и защитил титул WBC International.

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29-летний великан из Николаева (рост боксера -198 см), живущий в США, уже в первом раунде одолел техническим нокаутом 40-летнего ветерана из Перу Давида Сегарру (35 побед, 22 из них — нокаутом, 13 поражений, 1 ничья), нанеся ему пятое поражение подряд.

Кстати, Новицкий не устает удивлять своей активностью на професиональном ринге. С начала 2024 года они провел уже семь боев, хотя в 2025-м боксировал впервые.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Андрей Новицкий в своем дебютном бою на профессиональном ринге нокаутировал бразильца Габриэля Агилара Косту.

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