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У футболиста сборной Украины родился сын (фото)
Футболист турецкого «Трабзонспора» и сборной Украины Даниил Сикан, выигравший с командой U20 «золото» чемпионата мира, впервые стал отцом.
Об этом бывший форвард «Шахтера» сообщил на своей странице в Instagram, опубликовав фото жены Татьяны вместе с сыном.
«Добро пожаловать в мир, наш мальчик. 19.05.2025», — написал счастливый отец.
Напомним, что 24-летний Даниил Сикан, в активе которого 7 матчей и 1 мяч в футболке сборной Украины, в январе 2025-го перешел из «Шахтера» в «Трабзонспор» за 6 млн евро. В составе турецкого клуба нападающий в 16 поединках отметился 3 точными ударами и 2 голевыми передачами.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Даниил Сикан избил пьяного россиянина-провокатора в Турции.
Фото Instagram
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