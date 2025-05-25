Чемпионский болид Шумахера продали за баснословные деньги (фото)

Болид Формулы-1 команды «Феррари» легендарного немца Михаэля Шумахера, получившего тяжелейшие травмы головы после катания на лыжах в Альпах в 2013 году, продан аукционным домом RM Sotheby's в Монако за 18,17 млн долларов, сообщает The New York Times. Ранее с молотка за миллионы евро ушла уникальная коллекция часов Шумахера.

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На автомобиле F2001, стартовая цена которого составляла 9,09 млн долларов, семикратный чемпион мира в сезоне 2001 года выиграл Гран-при Монако и Венгрии.

Кстати, проданный болид стал самым дорогим из тех, которыми управлял Шумахер. Ранее рекорд был установлен в 2022 году на аукционе в Женеве, когда за Ferrari F2003 заплатили 13,2 млн долларов.

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В целом же F2001 Шумахера стал четвертым самым дорогим автомобилем Формулы-1, когда-либо проданным. Мировой рекорд составляет 52,52 млн долларов. Такую сумму недавно выложили за Mercedes W196 streamliner, которым управляли легендарные гонщики Хуан Мануэль Фанхио и Стерлинг Мосс в 1950-х годах.

Напомним, что после беды в Альпах супруга Шумахера Корина продала их семейные активы, включая частный самолет Михаэля и его дом в Норвегии. Одни только личные вещи гонщика ушли с молотка на аукционе в США за 2,4 миллиона евро.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что шлем легендарного гонщика Формулы-1, погибшего на трассе, продали почти за миллион долларов.

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Фото derapate. it, Sotheby's



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