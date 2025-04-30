41.12 / 41.72 46.95 / 47.69
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Шлем легендарного гонщика Формулы-1, погибшего на трассе, продали почти за миллион долларов (фото)

12:44 30 апреля 2025
Айртон Сенна

Шлем трехкратного чемпиона Формулы-1 Айртона Сенны, борьбу за наследство которого после гибели бразильца вели его любовницы, продан на аукционе Sotheby`s за рекордные 967 тысяч долларов, сообщает The Athletic.

Этот шлем памятен тем, что в нем бразилец в 1992 году во время квалификации Гран-при Бельгии помог французу Эрику Комасу после аварии на трассе. Болид Комаса врезался в барьер, в результате чего пилот потерял сознание. Его нога оставалась прижатой к педали газа, а двигатель продолжал работать (топливо продолжало поступать, что создавало угрозу взрыва). Проезжая мимо места аварии, Сенна остановился и выбежал на трассу для оказания помощи сопернику. Гонщик «Макларена» отключил двигатель и поддерживал голову Комаса до прибытия врачей. Позже француз заявлял, что Сенна спас ему жизнь.

РЕКЛАМА

Кстати, предыдущий рекорд принадлежал пилоту «Феррари» Шарлю Леклеру, шлем которого был продан в июне 2023 года за 350 тысяч долларов.

Напомним, что легендарный Айртон Сенна погиб 1 мая 1994 года в возрасте 34 лет, врезавшись в бетонную стену на Гран-при Сан-Марино.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что уникальная коллекция часов Михаэля Шумахера ушла с молотка за миллионы евро.

РЕКЛАМА

Фото из соцсетей

177

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Константиновка

Эксперт назвал город, вокруг которого вскоре начнутся тяжелые бои

Максим Бахарев

Чемпиону мира по каратэ, вернувшемуся с войны в Украине без рук и без ног, нашли должность в россии (фото)

Гороскоп на начало мая - Кого ждет удача в первые дни мая

В первые дни мая удача ждет эти пять знаков зодиака, если они будут действовать решительно

Дэвид Бекхэм

Виктория Бекхэм на огороде напомнила мужу Дэвиду, что он женат на иконе стиля

Следующий материал
Новости партнеров
Карта сайта