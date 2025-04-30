Шлем легендарного гонщика Формулы-1, погибшего на трассе, продали почти за миллион долларов (фото)

Шлем трехкратного чемпиона Формулы-1 Айртона Сенны, борьбу за наследство которого после гибели бразильца вели его любовницы, продан на аукционе Sotheby`s за рекордные 967 тысяч долларов, сообщает The Athletic.

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Этот шлем памятен тем, что в нем бразилец в 1992 году во время квалификации Гран-при Бельгии помог французу Эрику Комасу после аварии на трассе. Болид Комаса врезался в барьер, в результате чего пилот потерял сознание. Его нога оставалась прижатой к педали газа, а двигатель продолжал работать (топливо продолжало поступать, что создавало угрозу взрыва). Проезжая мимо места аварии, Сенна остановился и выбежал на трассу для оказания помощи сопернику. Гонщик «Макларена» отключил двигатель и поддерживал голову Комаса до прибытия врачей. Позже француз заявлял, что Сенна спас ему жизнь.

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Кстати, предыдущий рекорд принадлежал пилоту «Феррари» Шарлю Леклеру, шлем которого был продан в июне 2023 года за 350 тысяч долларов.

Напомним, что легендарный Айртон Сенна погиб 1 мая 1994 года в возрасте 34 лет, врезавшись в бетонную стену на Гран-при Сан-Марино.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что уникальная коллекция часов Михаэля Шумахера ушла с молотка за миллионы евро.

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