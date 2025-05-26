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Когда хочется выть: популярный музыкант обратился к украинцам
Популярный певец, солист бывшей группы «Коррупция» и военный Миша Крупин, поразивший откровенностью, обратился к украинцам. Известно, что с начала 2025 года музыкант служит в рядах ВСУ и время от времени выступает на концертах. На своей странице в социальной сети Крупин признался, что не жалеет о своем выборе, и призвал присоединяться к войску.
— Я сделал свой выбор, сделал важный шаг в своей комфортной жизни, — написал Миша. — Кто еще колеблется — не сомневайтесь, вы нам нужны, присоединяйтесь".
Подписчики отреагировали на сообщение музыканта, поблагодарили его за защиту и поддержали в выборе.
«Scorpions плачет, Queen плачет, Beatles плачет, — написали в ответ. — Никому из них и не снился такой подвиг. Удачи вам и постоянной ангельской охраны».
«Мощный мужской поступок! — отозвались в сети. — Желаю здоровья Тебе и Твоей Семье. Творческого вдохновения. Ждем новых песен».
«Я так горжусь вами, пусть Бог бережет вашу жизнь, потому что мечтаю попасть на ваш концерт, — поделились мечтой и добавили строку из песни Крупина о его родном Харькове: — Мы еще споем вместе эту песню…»
«Жду возвращения живым и невредимым, — поддержали музыканта. — Некоторые Ваши песни помогают жить, когда хочется выть».
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что популярный певец и военный Миша Крупин впервые за долгое время вышел на связь.698
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