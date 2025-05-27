В поиске самооправдания: Павел Казарин о том, почему «партия уклонистов» растет быстрее «партии ястребов войны»

Блогер и военный Павел Казарин, который считает, что для многих в Украине война стала фоном, отмечает, что сейчас в обществе формируются новые электоральные группы, к одной из которых самый высокий уровень доверия, а вторую, гораздо большую, — якобы никто и не замечает, но за ее голоса и лояльность уже развернулась борьба. Именно уклонисты, по мнению блогера, хотят чувствовать себя носителями нормы. А политики начинают предлагать им свои услуги и альтернативную этику





«Многие ждут, что война усилит украинскую партию «ястребов».

На это намекает популярность Валерия Залужного и Кирилла Буданова. Общее количество ветеранов в стране. Прямая и очевидная угроза со стороны РФ. В конце концов об этом говорит тот факт, что на четвертом году полномасштабной войны самый высокий уровень доверия — у Вооруженных сил Украины.

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В ситуации, когда более миллиона людей в стране носят форму, такой сценарий действительно выглядит вероятным. Каждый публичный волонтер или медийный военный теоретически может пойти в политику.

Но при этом в нашей стране есть слон, которого мы не замечаем.

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Это партия уклонистов.

Не каждый мужчина в тылу попадает в эту группу. Одни работают на оборонку, другие обслуживают критическую инфраструктуру, третьи стоят на учете и ждут своей мобилизации.

Но при этом у нас есть шесть миллионов человек, решивших не сообщать свои данные ТЦК. Эта цифра — прямая иллюстрация того, что уклонистов ощутимо больше, чем военных. Мобилизацию они рассматривают как экзистенциальную угрозу и эта идентичность для них важнее региональных или языковых различий.

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Потенциально они способны стать электоральной группой, также имеющей ценностный запрос. А именно — они хотят чувствовать себя носителями нормы.

Человек — существо не рациональное, а рационализирующее. Он сначала выбирает себе модель поведения, а затем начинает искать объяснение. Поэтому ключевой запрос у уклонистов сводится к поиску самооправдания. Каждый хочет договориться с собственной совестью. Каждому важно чувствовать себя не исключением, а правилом.

У них нет шансов вписаться в нравственный стандарт военного времени. Когда весь накопленный цивилизацией культурный багаж свидетельствует о том, что защищать страну от вторжения — это правильно. Поэтому они хоронят испуг и фрустрацию за агрессией. А заодно занимаются поиском оправдания, которое должно объяснить, почему они могут позволить себе не одевать пиксель.

Мы регулярно видим их объяснения в соцсетях. О том, что воевать должны полиция, депутаты и чиновники. О том, что в провале мобилизации повинны власти, командиры и низкие зарплаты. Они каждый раз выкатывают стране условия — и требуют сначала отправить на фронт еще кого-то. Каждый хочет чувствовать, что он на правильной стороне истории, поэтому они выстраивают свою стратегию на самооправдании и встречных обвинениях.

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«Партия уклонистов» гораздо больше любой потенциальной «партии ястребов». И за ее голоса и лояльность уже развернулась борьба.

Алексей Арестович дает ей советы — как ставить место ветеранов, если те начнут озвучивать неудобные вопросы. Дмитрий Гнап уверяет ее, что современная война не требует большого количества солдат. Алексей Гончаренко вообще предлагает заменить мобилизацию добровольным рекрутингом — потому что тоже спешит урвать свой кусок от этого электорального пирога.

Если вы хотите возглавить социальную группу, вы должны сначала отпустить ей грехи. Те, кто заиграют с партией уклонистов, дарят пастве спасительное самооправдание. Они подменяют причину и следствие — чтобы поставить уклониста на пьедестал и переодеть его в белое. Они молчат о том, что бусификация стала реакцией на неготовность людей реагировать на повестки. Заверяют своих клиентов в том, что проблема не в их нежелании поступать правильно, а в других. У тех, кто посылает им повестку. У проверяющих документы на улице. У тех, кто говорит, что принудительная мобилизация безальтернативна на войнах такого масштаба.

Социальная группа получает контуры, если у нее есть Чужой. Для человека, который боится надеть форму, на роль «чужого» подойдут разные люди и явления. Территориальные центры комплектования. Военные, которые говорят о нехватке людей на фронте. Политики, призывающие не соглашаться на мир любой ценой. В конце концов, повестка дня «суверенитета» и идея вооруженного противостояния агрессору.

«Партия уклонистов» хочет чувствовать себя носителем правильной жизненной стратегии. Поэтому она дрейфует до обесценения тех, кто поступил иначе. В результате люди в форме получают ярлыки. «Строит карьеру». «Ищет мужа». «Ряженый». «Пошел за деньгами». «Хотят в политику».

Фронтовый опыт дает легитимность, на которую уклонист претендовать не может — а потому пытается обесценить любого оппонента в пикселе. Лишить морального права. Отказать в легитимности. Опустить до своего уровня. Рано или поздно найдутся те, кто не побрезгует отреагировать и на этот политический запрос.

«В стране диктатура». «Ветераны неадекватны». «Армия воюет мясом». Любой подобный лозунг безошибочно выдает в своем авторе человека, который ищет себе индульгенцию. Фактически это перечень отговорок, по которым страна не заслуживает его защиты, армия — его усилий, а военные — его службы.

Многие в партии уклонистов возлагали надежды на Дональда Трампа. Его обещания окончить войну вселяли в них надежду. Если бы боевые действия встали на паузу, это дало бы им шанс противопоставлять свой «гуманизм» ястребиной позиции «партии суверенитета». Именно поэтому они так упорно аплодировали ожиданиям от его президентства. Трагедия уклонистов в том, что на перемирие не согласен Кремль — и это лишает их возможности объявить себя поклонниками «плохого мира».

Таких людей немало. Они могут обеспечить политическую карьеру. Провести фракцию в парламент. Они последуют за тем, кто подарит им индульгенцию. За тем, кто предложит альтернативную этику. За тем, кто наделит их правом смотреть свысока. За тем, кто позволит им считать себя партией победителей, а не проигравших. И мы уже видим, как политики начинают предлагать свои услуги.

Потому что голоса не пахнут", — пишет Казарин.

Ранее Казарин поделился мнениями о том, что может являться главным доказательством победы Украины.

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