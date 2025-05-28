Скорпионам нужно быть осторожными с обещаниями, а Девам перестать все контролировать: гороскоп на среду, 28 мая

В последнюю неделю весны жизнь многих знаков зодиака может измениться. Им придется преодолевать трудности и бороться за место под солнцем.

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Как использовать особые подсказки звезд, чтобы избежать лишних тревог и неприятных ситуаций, рассказывает гороскоп на сайте slovofraza.

Овен

Овнов могут попытаться вовлечь в конфликт — сохраняйте хладнокровие. Хорошее время, чтобы проявить инициативу в работе или личной жизни. Вы можете получить неожиданные новости, связанные с финансами.

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Телец

Тельцам лучше не торопиться с решениями, особенно в делах, касающихся карьеры и денег. Интуиция будет подсказывать верный путь, но нужно слушать и разум. Возможны неожиданные покупки или траты — следите за балансом.

Близнецы

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Близнецам общительность откроет двери, о которых они и не подозревали. Отличное время для переговоров, встреч и налаживания новых связей. Возможно, получите приглашение, которое изменит ваши планы.

Рак

У Раков возможна напряженность на работе, но вы справитесь, если не позволите эмоциям взять верх. Финансовые вопросы решаются медленно, но верно.

Лев

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У Львов благоприятный день для смелых шагов. Главное — не перегибать с напором. День подходит для публичных выступлений, презентаций и признаний. Возможен неожиданный контакт с человеком из прошлого.

Дева

Девам не стоит контролировать все — день потребует гибкости. Возможны мелкие сбои в расписании, зато неожиданные разговоры могут принести важные идеи. Прислушивайтесь к подсказкам судьбы.

Весы

Весы на пороге изменений. Отличный день для анализа и переосмысления. Вы можете принять важное решение, которое повлияет на ближайшие месяцы. В работе возможны приятные перемены.

Скорпион

Скорпионам нужно быть осторожны с обещаниями — не давайте тех, которые не уверены, что сможете выполнить. День подойдет для глубокого анализа, личных дел и завершения старых задач.

Стрелец

Стрельцы могут получить предложения, от которых сложно отказаться. Финансовые перспективы радуют стабильностью. Главное — не распыляться и не терять фокус.

Козерог

Козерогам нужно делегировать полномочия, не стоит все тащить на себе. На работе могут появиться новые цели, которые вдохновят. День подойдет для планирования и финансовых расчетов.

Водолей

У Водолеев день экспериментов и свежих идей. Вероятны внезапные звонки, встречи, предложения. Важно сохранять баланс между работой и личной жизнью.

Рыбы

Рыбам стоит подумать о внутреннем равновесии — интуиция подскажет, что делать. Возможны неожиданные ситуации, но вы справитесь, если не будете поддаваться панике. Хорошее время для медитации, прогулок на природе и уединения.

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