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Таро-гороскоп на последнюю неделю весны: для кого сегодня-завтра откроется дверь в счастливую жизнь
Мольфар Макс Гордеев советует прямо сейчас выбросить в окно лавровый лист людям, у которых есть кредиты или разные финансовые обязательства.
В то же время, профессиональные тарологи советуют украинцам не быть настолько категоричными, и допустить, что в жизни скоро наступит «светлая» полоса и без таких «чрезмерных» решений, пишет издание Styler со ссылкой на Metro.
Овен — Карта Таро: Сила
Овнам на этой неделе стоит посоревноваться с достойным соперником. Испытание может быть умственным, физическим или эмоциональным. Это будет способствовать вашему росту.
Телец — Карта Таро: Восьмерка Кубков
Тельцам необходимо избавиться от разочарования. Взгляните на эту историю под новым углом и превратите поражение в победу.
Близнецы — Карта Таро: Рыцарь Кубков
Наступает сезон Близнецов. Наслаждайтесь вниманием, торжествами и встречами. Делитесь настроением, планируйте то, что доставит вам яркие воспоминания.
Рак — Карта Таро: Паж Жезлов
Для Раков наступает время игры, воздушности, спонтанности. Вернитесь к любимым занятиям, позвольте себе просто радоваться.
Лев — Карта Таро: Десятка Монет
Львам стоит сделать инвестицию в будущее, даже если это требует времени или средств. Думайте стратегически — вы можете начать сейчас, чтобы обеспечить себе стабильность и благополучие на годы вперед.
Дева — Карта Таро: Семерка Монет
Девам следует воплотить изменения, о которых давно думали. Это не резкий скачок, а постепенный путь. Вы умеете планировать — распишите этапы, действуйте последовательно, и получите удовольствие от процесса.
Весы — Карта Таро: Семерка Мечей
Весам на этой неделе необходимо освободиться от всего, что нарушает покой: вещи, обязанности, связи, ожидания. Очистите пространство вокруг и в себе — и гармония вернется.
Скорпион — Карта Таро: Пятерка Кубков
На этой неделе Скорпионам нужно время для себя. Выпустите давно сдерживаемые эмоции. Вы освободите место для новой энергии, вдохновения и возможностей.
Стрелец — Карта Таро: Семерка Кубков
Стрельцам не стоит игнорировать поток вдохновения — записывайте все, что приходит в голову. Эти планы могут стать фундаментом всего 2025 года.
Козерог — Карта Таро: Тройка Монет
Козерогам важно быть заметным в профессиональных или личных кругах. Действуйте открыто, демонстрируйте свои сильные стороны. Вы готовы к новому уровню — дайте возможности найти вас.
Водолей — Карта Таро: Верховная Жрица
Водолеям пора заняться медитацией или ведением дневника — чем-нибудь, что поможет настроиться на внутренний голос. Это ваш личный духовный квест.
Рыбы — Карта Таро: Влюбленные
У Рыб неделя эмоций и конфликтов. Вы ощущаете разногласия между тем, что диктует сердце, и тем, что подсказывает разум. Не принимайте решений на ходу — найдите пространство для тишины, побудьте наедине.
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