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Будут грести деньги лопатой: трем знакам зодиака Фортуна поможет разбогатеть летом 2025 года
Астрологи, ранее составившие гороскоп на неделю с 12 по 18 мая, рассказали, какие знаки зодиака будут любимцами Фортуны следующим летом, пишет Ukr.Media.
Рак
Ключевое событие: 9 июня 2025, когда Юпитер входит в знак Рака (максимальное влияние: с 9 июня по 15 августа). Ждите невероятной финансовой удачи — наследство, возврат долга или выигрыш. Также возможны выгодные предложения по работе и повышение зарплаты. Это идеальное время для инвестиций. Попробуйте такую практику. Каждое утро сразу после пробуждения выделите 5−10 минут на визуализацию: представьте, что вы уже достигли финансового благополучия. Испытайте эмоции, которые вы испытываете при этом, поблагодарите Вселенную за все блага, которые у вас уже есть.
Телец
Ключевое событие: 6 июня 2025, когда Венера входит в знак Тельца (максимальное влияние: с 6 июня по 2 июля). Венера в своем знаке приносит финансовый поток: новые источники дохода, выгодные сделки и дорогие подарки. Появится интуиция по вкладам. Попробуйте технику «Зеркало изобилия»: станьте перед большим зеркалом утром, посмотрите себе в глаза и скажите: «Я достоин/достойна изобилия. Деньги приходят ко мне легко и в нужном количестве». Представьте, как через ваше отражение к вам идет золотой поток энергии богатства. Поблагодарите Вселенную за все блага.
Дева
Ключевое событие: 17 июня 2025 г., когда Марс входит в Деву (максимальное влияние: с 17 июня по 25 июля). Это период активности и трудоспособности. Заработок увеличится из-за дополнительных проектов, а карьерные возможности станут очевидными. Улучшится финансовое положение. Попытайтесь следующее: возьмите хороший блокнот и ручку, запишите все свои финансовые цели на этот период. Распишите конкретные шаги для их достижения и регулярно (лучше каждый день) отмечайте прогресс. Не распыляйтесь — сосредоточьтесь на 2−3 основных денежных целях.
Как писали «ФАКТЫ», специалисты в области Восточных гороскопов составили прогноз на неделю с 12 по 18 мая.1200
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