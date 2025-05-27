Цветы для подарка: выбирайте так же, как фрукты и ягоды

Дарить подарки — особое искусство. И цветы здесь не исключение. А выбирать их можно по тому же принципу, что и фрукты и ягоды на рынке.

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Во-первых, сейчас во всем мире популярно дарить сезонные цветы. Они популярны, как и сезонные овощи, фрукты и ягоды.

Во-вторых, ценится свежесть цветов. Свежесрезанные простоят намного дольше и все это время будут напоминать о приятном событии. Замечательно, если на стебле есть бутоны. Они расцветут и подарят адресату букета положительные эмоции.

Дарите те цветы, которые человек любит. Это очень важно. Ведь, как и в случае с ягодами и фруктами, у всех разные вкусы. Кому-то нравятся розы, кому-то — ромашки и васильки…

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Дарите букет в крафтовой бумаге — это стильно. Дополните его открыткой с искренними пожеланиями. Придумайте текст сами, а не используйте найденный в интернете.

Кстати, дарить фруктовый букет сейчас тоже модно. Составьте его из тех фруктов и ягод, которые любит человек. Такой букет тоже можно дополнить открыткой с наилучшими пожеланиями.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о новых трендах в парфюмерии-2025.

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Фото из альбома Ольги Сметанской

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