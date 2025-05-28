Ботают по фене: российских офицеров обучают тюремному жаргону, чтобы легче было управлять уголовниками на фронте

Еще осенью 2022 года в россии официально разрешили мобилизацию осужденных за тяжкие преступления. Позже зэками массово пополняли подразделения ЧВК, которую курировал ликвидированный два года назад Евгений Пригожин.

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И сейчас в рядах вс рф немало людей, которые отправились на войну из колоний. Более того, российских офицеров инструктируют «правильно» общаться с осужденными военнослужащими. Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает, что для общения с тюремным контингентом разработаны специальные методички.

Фото ГУР МО

Фото ГУР МО

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Так, российских замполитов учат разбираться в тюремных татуировках, рассказывают, как следует себя вести с криминалом, а также понимать, что значит та или иная кличка.

Фото ГУР МО

Фото ГУР МО

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«Авторы правил обращения с бандитами в рядах российской армии признают: привычные механизмы управления в таких коллективах не действуют, поэтому для построения дисциплины российские командиры должны искать к заключенным отдельный подход. Увеличение количества „зеков“ в рядах российских оккупационных сил привело к росту числа внутренних конфликтов и вооруженных столкновений между заключенными и другими группами военных, участвующих в преступной войне против Украины», — отмечают в ГУР МО и отмечают углубление криминализации армии государства-агрессора.

Ранее сообщалось, что в Украине был ликвидирован главарь банды подмосковных грабителей, которого приговорили к 25 годам тюрьмы. Иван Непаратов и члены ОПГ были признаны виновными в пяти убийствах, трех разбойных нападениях, вымогательстве, мошенничестве, незаконном хранении оружия и других преступлениях.

Фото Arkady Bronnikov/FUEL Russian Criminal Tattoo Arch с сайта bbc.com

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