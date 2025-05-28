Генеральный директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота, являющийся близким родственником лидера бывшей пророссийской партии ОПЗЖ Юрия Бойко, в ближайшее время может быть уволен из госкомпании.

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Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в правительстве.

«В среду заявление Сироты должен рассмотреть Набсовет компании, который и примет финальное решение. С вероятностью 99% он будет уволен», — говорит источник издания.

Сирота возглавляет государственную «Укргидроэнерго» с 2010 года и был назначен во времена, когда Юрий Бойко возглавлял Министерство энергетики.

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Игорь Сирота является сватом Юрия Бойко. Дочь руководителя «Укргидроэнерго» Роксолана Сирота — известная как певица Roxolana - замужем за одним из сыновей Юрия Бойко, пишет espreso.tv.

По данным «Наші гроші», именно Бойко лоббировал назначение Сироты руководителем госкомпании. Он возглавлял Укргидроэнерго 15 лет.

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