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Оккупанты ударили баллистикой по Николаевской области и били КАБами по Запорожью: есть жертвы и раненые
В пятницу, 29 мая, российские войска ударили баллистикой по ферме в Николаевской области. Четверо человек ранены.
Об этом сообщил руководитель военной администрации Виталий Ким.
«Русская мразота ударила баллистикой по фермерскому хозяйству в Гороховской громаде», — рассказал он.
По данным главы ОВА, ранены четверо работников предприятия.
«Трое в тяжелом состоянии. За их жизнь борются медики» , — добавил Ким.
Чуть позже Ким рассказал, что один пострадавший скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу.
В Запорожской области в результате российских обстрелов погиб один человек, еще один травмирован, сообщили в областном главке ГСЧС.
«Утром, 29 мая, российские войска нанесли по меньшей мере пять ударов управляемыми авиабомбами по одному из населенных пунктов Пологовского района», — говорится в сообщении.
Из-за вражеской атаки произошло разрушение жилого дома с последующим возгоранием.
«В ходе поисково-спасательных работ спасатели достали из-под завалов разрушенного дома мужчину и передали его медикам. К сожалению, из-за травм, несовместимых с жизнью, он умер. Еще один человек ранен» , — добавили в ГСЧС.
Отметим, что российские войска постоянно атакуют прифронтовые области дронами и ракетами. Так, 28 мая российские войска атаковали дроном деревню в Николаевском районе. Ранения получил маленький ребенок.
Кроме того, сегодня ночью враг дважды атаковал Николаевщину дронами типа FPV. В результате обстрела возник пожар, поврежден частный дом и автомобиль. А в Запорожье во время вражеской атаки по Пологовскому району ранения получил 49-летний мужчина.21
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