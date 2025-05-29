Агрессор продолжает террор мирных городов: применял тяжелую артиллерию, дроны и КАБы, есть пострадавшие

Ночь на 29 мая снова была неспокойной для мирного населения Украины. Сразу после полуночи Воздушные силы ВСУ и мониторинговые сайты сообщали о движении беспилотников врага.

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По данным командования Воздушных сил, в ночь на 29 мая противник атаковал 90 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

Этот воздушный удар был направлен на объекты на прифронтовых территориях.

Противовоздушной обороной обезврежено 56 вражеских БпЛА на востоке и севере страны, 10 — сбиты огневыми средствами поражения, 46 — локационно утраченные/подавленные РЭБ.

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Зафиксировано попадание БПЛА в 9 прифронтовых локациях в Сумской, Харьковской и Донецкой областях.

В частности, агрессор не прекращал террор Никопольщины. Применял тяжелую артиллерию и БпЛА. Под удар попали Никополь, Покровская, Марганецкая и Мировская громады, сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Пострадал 61-летний мужчина. Повреждены 3 частных дома и 30 солнечных панелей.

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По его словам, в Новопавловской громаде на Синельниковщине, в результате ударов КАБами ранены два человека, разрушены частный дом, еще два — повреждены.

В Запорожье 49-летний мужчина ранен во время вражеской атаки по Пологовскому району Всего в течение суток оккупанты нанесли 397 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области, отметил руководитель ОВА Иван Федоров.

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Вечером войска россии ударили по селу Долгая Балка в Донецкой области. Ранены три человека, один из них в тяжелом состоянии, сообщили в облпрокуратуре.

В Николаевской области враг дважды атаковал дронами типа FPV Куцрубскую громаду.

Кроме того, вчера, 28 мая, враг атаковал дроном типа FPV акваторию Очаковской громады, сообщили в Николаевской ОВА.

В Сумской области от удара КАБами страдала Эсманская громада.

Во время проведения поисковых работ спасатели деблокировали из-под завалов тело 74-летней женщины, сообщили в Сумской ОВА.

За 28 мая на территории Сумской области в результате вражеских атак были ранены 9 человек: четверо в Юнаковской громаде, трое — в Ахтырской и еще двое — в Краснопольской громаде.

«Идет эвакуация с прифронтовых территорий. Всего из 202 населенных пунктов области, которые находятся под угрозой обстрелов, вывозят гражданское население. За последние четыре дня эвакуировали более 500 человек» , — говорится в сообщении Сумской военной администрации.

По данным Генштаба, за минувшие сутки на фронте произошло 197 боевых столкновений. Больше всего штурмовых действий противник совершил на Покровском направлении.

Напомним, в ночь на 28 мая противовоздушной обороной Украины был обезврежен 71 вражеский БпЛА на востоке, севере и юге страны, 34 — сбиты огневыми средствами поражения, 37 — локационно потеряны/подавлены РЭБ.

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