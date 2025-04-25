«Безжалостная лотерея»: в Украине отменяют премьеры, концерты и спектакли

Украинские звезды и культурные учреждения отменяют запланированные премьеры и спектакли в связи с Днем траура по погибшим в результате масштабной ракетной атаки россиян. Напомним, в ночь на 24 апреля вражеская ракета попала в жилой дом в Киеве и убила двенадцать его жителей.

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Столичные театры отменили все запланированные спектакли. На своих страницах в социальных сетях они написали об изменениях. Национальный театр имени Леси Украинки отменил спектакль «Благальниці», Молодой театр — запланированные «Декамерон» и «Украдене щастя».

«россия — страна террорист», — написал на своей странице Театр имени Ивана Франко и отменил спектакли 25 апреля.

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Популярная певица Надя Дорофеева перенесла премьеру клипа на песню «Феноменаль», которую планировала еще на 24 апреля. Артистка Ольга Цыбульская перенесла на май свой концерт в Сквире.

«Больно очень за всех людей, — написала она на своей странице в сети. — Неописуемая цена быть собой и иметь свободу. Безжалостная лотерея».

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Звезды на своей странице в соцсетях разместили ужасающие фотографии с последствиями ракетной атаки россиян по столице Украины. Но многие снимки стали недоступными для просмотра из-за цензуры.

«Это тот, кто сказал, что отказывается от цензуры в Мета, — прокомментировал такой запрет известный продюсер Юрий Никитин. — От всей, кроме распространения информации о войне в Украине».

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Свою ярость знаменитости выразили в призывах присоединиться к сборам для наших военных.

«Светлая память, — написала жена Виктора Павлика блогер Екатерина Репьяхова. — Силы тем, кто продолжает борьбу».

Ранее «ФАКТЫ» писали, как украинские звезды отреагировали на массированный обстрел россией столицы.

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