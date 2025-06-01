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Уникальный парад планет в июне-2025: когда его смогут наблюдать украинцы
В конце января этого года можно было наблюдать парад планет, когда шесть небесных тел (Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Венера и Сатурн) размещались по одну сторону от Солнца на своих орбитах.
А во вторник, 3 июня, другой «набор» планет устроит на небе очередной «парад». Как сообщает ресурс Metoo, состоится редкое планетное выравнивание, в котором примут участие Меркурий, Юпитер, Марс, Уран, Нептун и Сатурн. Это явление можно будет наблюдать перед рассветом.
И в целом, июнь будет богат на разнообразные космические явления.
Так, 7 июня ожидается пик метеоритного дождя Ариетиды. Лучше всего за звездопадом наблюдать перед восходом солнца.
11 июня наступит полнолуние, которое называют клубничным. Наверное, в честь сбора урожая этой ягоды.
21 июня наступит летнее солнцестояние.
Напомним, что в последний день зимы этого года на небе выстраивались сразу семь планет: Сатурн, Меркурий, Нептун, Венера, Уран, Юпитер и Марс.
Фото Metoo153
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