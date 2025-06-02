Близнецам лучше меньше говорить, а Львам хорошо бы сменить место работы: гороскоп на 2 июня и послание от Вселенной

Астрологи, ранее рассказавшие, каким трем знакам зодиака Фортуна поможет разбогатеть летом 2025 года, составили прогноз на 2 июня. В это время скрытое быстро станет явным, поэтому могут открыться любые тайны и секреты — пользоваться такими знаниями можно только в благих целях, сообщает ТСН.

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Козерог

Сегодня избегайте негативных высказываний, даже в адрес тех, кто к вам не расположен. Злые слова обязательно вернутся к вам бумерангом. Старайтесь желать всем только добра.

Водолей

Отличный день для оформления важных документов и общения с начальством. Руководители будут настроены доброжелательно и помогут решить ваши вопросы.

Рыбы

Для того чтобы день прошел удачно, настройтесь на позитив. Ваш взгляд на мир решит, насколько счастливыми будут события этого дня.

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Овен

Сегодня получите обратку за свои поступки. Будьте добры к окружающим, и они ответят вам взаимностью.

Телец

Не обещайте то, что не сможете выполнить. Трезво оцените свои возможности, прежде чем давать обещания, чтобы не подвести никого.

Близнецы

Помните: «Слово — серебро, молчание — золото». Чем меньше будете говорить, тем лучше. Непродуманные слова могут создать проблемы.

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Рак

Используйте шанс продемонстрировать себя с лучшей стороны перед коллегами и особенно начальством. Это укрепит ваш авторитет.

Лев

Отличный день для смены работы. Собеседование пройдет удачно, и у вас есть шанс получить желаемую должность.

Дева

Сегодня ваше красноречие в силе! Используйте его, чтобы убедить тех, от кого зависит ваше благополучие — например, начальника.

Весы

Планируйте важные дела на первую половину дня. После обеда активность спадет, и лучше заняться чем-то легким и непринужденным.

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Скорпион

Продуктивный день! С правильным планированием вы сможете сделать столько дел, сколько обычно делаете за целую неделю.

Стрелец

Сегодня удачны любые переговоры — будь то по работе или в личной жизни. Если нужно договориться о чем-то важным, назначайте встречу именно на сегодня.

Как писали «ФАКТЫ», ранее специалисты по Восточным гороскопам составили прогноз на неделю (с 2 по 8 июня).

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