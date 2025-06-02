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Выборы в Польше: новым президентом страны станет Кароль Навроцкий
Во втором туре президентских выборов в Польше, который прошел 1 июня, победил Кароль Навроцкий, которого поддерживает правящая партия «Право и справедливость» (PiS).
Как передает «Газета выборча», после подсчета 100% голосов Кароль Навроцкий получил 50,89%, а за его оппонента — мэра Варшавы, кандидата центристской «Гражданской платформы» Рафала Тшасковского — отдали голоса 49,11% избирателей.
В первом туре президентской гонки кандидаты набрали 31,36% и 29,54% соответственно. Далее в списке разместились ультраправые кандидаты Славомир Менцен (результат 14,81%) и Гжегож Браун (6,34%), а также либеральный спикер Сейма Шимон Головня (4,99%).
Следует отметить, что после закрытия участков экзит-полы показывали минимальное преимущество Тшасковского. В частности, согласно опросу IPSOS, подготовленному для телеканалов TVP, TVN и Polsat, действующий мэр Варшавы набирал 50,3% голосов, а Кароль Навроцкий получал 49,7% голосов.
После оглашения результатов первого экзит-полла в штабе Рафала Тшасковского уже начали праздновать победу, а сам политик объявил себя победителем выборов.
«Мы победили, хотя, я думаю, что эта фраза навсегда войдет в польский язык, язык польской политики — „на лезвиях бритвы“… Я говорил, что будет очень тесно, что каждый голос будет учтен», — цитирует Тшасковского телеканал TVN24.
Со своей стороны Кароль Навроцкий призвал не обращать внимания на небольшой разрыв между ним и оппонентом. По его словам, он еще может победить своего политического оппонента.
«Мы победим и спасем Польшу. Мы не позволим замкнуться правлению Дональда Туска. Это специфические выборы, единственные такие после 1989 года, поэтому я хочу поблагодарить всех», — обратился Кароль Навроцкий к своим избирателям после объявления результатов экзит-пола второго тура президентских выборов, сообщает Gazeta.pl.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 42-летний Кароль Навроцкий возглавляет Институт национальной памяти. он постоянно поднимал вопрос Волынской трагедии и связывал «признание вины» Киевом как обязательную предпосылку для дальнейшего движения в НАТО и ЕС.
Он также подписал политическую декларацию Славомира Менцена, одним из пунктов которой является то, что Польша не должна поддерживать вступление Украины в НАТО. В частности, Навроцкий заявил, что в случае победы не ратифицирует членство Украины в Альянсе, чтобы «не втянуть НАТО в прямой конфликт с россией».
В ответ премьер-министр Польши Дональд Туск назвал «государственной изменой» обещание оппозиционного кандидата в президенты Кароля Навроцкого не пускать Украину в НАТО. Он добавил, что считает это «одним из самых громких скандалов этой кампании».323
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