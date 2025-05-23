Это государственная измена: Дональд Туск отреагировал на обещание кандидата в президенты Польши не пускать Украину в НАТО

1 июня в Польше состоится второй тур президентских выборов, потому что ни один из кандидатов не получил более 50% голосов. Во втором туре проевропейский политик, действующий мэр Варшавы, кандидат от либеральной «Гражданской платформы» Рафал Тшасковский встретится с кандидатом от партии «Право и справедливость» (ПиС), историком, главой Института национальной памяти (ИНП), доктором Каролем Навроцким, который получил 29,54% голосов против 31,36% Тшасковского.

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С самого начала полномасштабного вторжения Польша поддерживала Украину военно, политически и гуманитарно. И нам крайне важно, чтобы так оставалось и в дальнейшем. Однако перед выборами наблюдается рост антиукраинских настроений, несмотря на то, что интересы Польши заключаются в сдерживании российской агрессии, в чем Украина играет ключевую роль.

Неоднозначное предложение кандидатам

Так, кандидат от ультраправой националистической партии «Конфедерация» Славомир Менцен, который выбыл из гонки, предложил Навроцкому поддержку его избирателей в обмен на подписание декларации с рядом условий, среди которых отказ от поддержки вступления Украины в НАТО.

«Я принимаю приглашение и готов подписать эти предложения. Остальное обсудим у господина на канале», — написал на днях в соцсети Х кандидат в президенты Польши Навроцкий, обращаясь к Менцену.

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Кто такой Кароль Навроцкий

Кароль Навроцкий, который лидирует перед вторым туром выборов, неоднократно акцентировал на теме Волынской трагедии и заявлял, что Киев не может рассчитывать на вступление в ЕС или НАТО, пока не будет решен вопрос эксгумации польских жертв.

«Без этого нет сотрудничества», — сказал он в эфире Polsat News в январе 2025 года.

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Хотя Навроцкий выступает за мирное урегулирование войны россии против Украины с участием ЕС, он одновременно обвиняет европейских лидеров — в частности премьера Польши Дональда Туска — в якобы содействии эскалации войны. Его критикуют за пророссийскую риторику, в частности из-за визита в москву в 2018 году, и называли «голосом путина» в польском политическом дискурсе.

Несмотря на это, он заявляет, что считает действия россии террористическими, и настаивает на участии Польши в будущих переговорах между США, россией и Украиной — в рамках принципа «сначала Польша».

Поэтому Кароль Навроцкий принял требования лидера антиукраинской Конфедерации Славомира Менцена. Одно из них — обещание не пускать Украину в НАТО, в обмен на поддержку во втором туре. Об этом сообщает польское издание Onet.

Подписание декларации из восьми пунктов состоялось во время прямого эфира с Менценом в четверг, 22 мая.

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«Любая дискуссия об ускоренном и безусловном вступлении Украины в НАТО является бессмысленной и поставит альянс в прямой конфликт с россией», — высказался Навроцкий. Он также отрицает возможность отправки польских войск в Украину.

«Я отправлю польских бизнесменов, когда Украина будет восстанавливаться», — заявил Навроцкий.

Реакция Туска на обещание кандидата в президенты

Комментируя предвыборную гонку, премьер-министр Польши Дональд Туск назвал «государственной изменой» обещание оппозиционного кандидата в президенты Кароля Навроцкого не пускать Украину в НАТО.

«Кандидат в президенты Польши, который, собственно, только для того, чтобы понравиться господину Менцену в одной телепрограмме, говорит, что Польша никогда не согласится на вступление Украины в НАТО… Не может быть (для этого — Авт.) лучшего термина, чем государственная измена», — сказал Туск в эфире TVN24.

Он добавил, что считает это «одним из самых громких скандалов этой кампании».

Туск подчеркнул, что членство Украины в НАТО «является фундаментальным с точки зрения безопасности Польши», поэтому «последнее, что Польша должна делать, — это реализовывать или поддерживать требования путина». При этом премьер Польши тоже подчеркнул, что Варшава не будет отправлять своих солдат в Украину.

Ранее «ФАКТЫ сообщали, что на президентских выборах в Румынии выбрали проевропейского кандидата.

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