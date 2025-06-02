Выполняли заказы врага: СБУ задержала шестерых поджигателей в 4 регионах Украины

Служба безопасности и Национальная полиция задержали российских агентов, которые занимались поджогами энергообъектов «Укрзалізниці» и автомобилей ВСУ в разных регионах Украины.

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По данным спецслужбы, все исполнители вражеских заказов попали на крючок агрессора, когда искали легких заработков на Телеграмм-каналах.

В настоящее время они находятся под стражей с перспективой тюремного заключения.

В частности, в Киевской области задержан 25-летний наркозависимый из Бучанского района, который сжег релейный шкаф железнодорожного светофора. Такую задачу он получил от сотрудника сил специальных операций страны-агрессора.

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Затем агент должен был взорвать местное здание ТЦК с помощью самодельного взрывного устройства (СВП). Но стражи порядка сработали на опережение и задержали злоумышленника, когда он готовил взрывчатку для совершения теракта.

В Днепре заблокирована подрывная деятельность еще одного приспешника оккупантов. Им оказался 31-летний переселенец из Краматорска, который сжег релейный шкаф возле местной станции «Укрзалізниці».

На Житомирщине задержаны три жителя Бердичева. Молодые люди в возрасте 18 и 20 лет подожгли два релейных шкафа и два внедорожника ВСУ. Поврежденные автомобили находились на техосмотре после выполнения боевых задач на фронте.

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Впоследствии фигуранты получили новый заказ из рф — сжечь городское отделение почты. Но исполнители не успели этого сделать, потому что были задержаны по адресам проживания.

В Черниговской области разоблачен местный рецидивист, который по заданию русских поехал в столичный регион и сжег релейный шкаф в Бориспольском районе.

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Напомним, на днях СБУ обезвредила группу российских агентов, корректировавших удары по семи областям Украины.

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