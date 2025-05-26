Обезврежена группа российских агентов, корректировавших удары по семи областям Украины (фото)

СБУ, ранее задержавшая «крота» на оборонном заводе, который шпионил для ФСБ и должен был получить секретную документацию по изготовлению комплектующих для новейшей автотехники ВСУ, вместе с Нацполицией задержали агентурную группу российских спецслужб, которая с помощью видеорегистраторов наводила российские ракеты по объектам в семи областях Украины.

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«По результатам спецоперации одновременно задержаны пять участников вражеской ячейки, которые шпионили для россии в Запорожье, Сумах, Николаеве, а также в Хмельницкой, Киевской, Харьковской и Днепропетровской областях. Самому моладшему из них — 16 лет, а самому старшему — 23», — отметили в Службе безопасности и добавли, что на сотрудничество с врагом пошли студент из Запорожья, его местная знакомая и ее сожитель, а также два брата с Харьковщины.

СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ. Фото СБУ

Фигуранты знали друг друга, но действовали порознь. В то же время они имели одного куратора из российских спецслужб. Перед ними поставили задачу — устанавливать координаты оборонных объектов для ракетных ударов.

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Предателям – от 16 до 23 лет. Фото СБУ

«Чтобы выполнить задание, фигуранты «путешествовали» по городам, рядом с потенциальными «целями» парковали авто с включенным видеорегистратором. С помощью этого устройства они в течение 8−12 часов фиксировали возможное наличие на локации личного состава и техники наших войск. Для конспирации агенты выходили из машины в ближайшее кафе, которое использовалось как «наблюдательный пункт», — говорится в сообщении.

Предателей заблаговременно разоблачила контрразведка СБУ, поэтапно задокументировав действия каждого фигуранта. После обеспечения локаций Сил обороны все участники вражеской группы были задержаны по местам жительства, им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

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Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, что недавно Служба безопасности Украины задержала курсанта ведущего военного института, оказавшегося агентом фсб. Он должен был скорректировать ракетный удар по объектам учебного заведения, где учился сам.

Фото СБУ

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