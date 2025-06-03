От страха люди выпрыгивали из окон: в Турции десятки пострадавших в результате землетрясения на популярном курорте (видео)

Ночью 3 июня на юге Турции произошло землетрясение. Подземные толчки были зафиксированы недалеко от турецкого курорта Мармарис. Эпицентр залегал на глубине 67 километров, передает NUR.KZ.

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В Министерстве внутренних дел Турции сообщили, что в результате землетрясения из-за панической атаки погибла 14-летняя девочка.

По данным турецкого МВД, толчки ощущались в провинции Мугла и других. Разрушений в результате не зафиксировано, но есть пострадавшие.

«Шестьдесят девять граждан пострадали, спрыгнув с высоты от страха, из них 46 человек остаются в больницах» , — цитирует издание слова министра внутренних дел Турции.

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Еще одно сильное землетрясение произошло в Турции в апреле. Тогда подземные толчки были зафиксированы в районе Силивры провинции Стамбул.

А 2 июня на итальянском острове Сицилия произошло мощное извержение вулкана Этна — крупнейшего и активного вулкана Европы. Он выбросил гигантский столб дыма и пепла на высоту около двух километров, который начал оседать на зданиях и дорогах.

Жители близлежащих городов и поселков могли увидеть черное облако, омрачившее солнце.

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Испуганным туристам пришлось бежать от вулкана, пишет Daily Mail.

Зловещее облако пепла в основном состояло из воды и диоксида серы и «дрейфовало на юго-запад». В настоящее время активность вулкана снизилась. Однако угрожающее серое облако все еще можно увидеть.

Отметим, что вулкан Этна за последние пять лет переживает период особой активности. Обычно такие извержения прекращаются также внезапно, как и начинаются. Извержения вулкана также были в августе 2024 года, в ноябре 2023 года, в феврале 2022 года.

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