Бизнес в Крыму, связи с окружением путина и военной разведкой: СМИ о российских интересах Николая Лагуна

Бывший владелец обанкротившегося 10 лет назад «Дельта банка» Николай Лагун десятилетиями выкачивал из финучреждения средства на оффшорные счета в интересах соратника владимира путина — главы российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, с которым он имел бизнес и на средства которого, вероятно, развивал финучреждение. Кроме того, он также контролирует ряд других активов, представляющих интерес для россии. Об этом идет речь в публикации издания KP.UA.

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Издание приводит доказательства глубоких связей Лагуна с россиянами.

«В 1988—1991 годах он учился в Киевском высшем общевойсковом командном дважды Краснознаменном училище на факультете разведки, одновременно ним учились нынешние российские военачальники, которые внесены в списки военных преступников. Например, участник захвата Крыма, командир 45-й отдельной бригады спецназначения Вадим Паньков, активный участник событий в Донбассе 2014 года, полковник спецназа ГРУ ГШ ВСРФ, герой россии Валерий Скороходов и другие», — пишет KP.UA.

Издание отмечает, что в середине 2000-х, когда в Украине появился «Дельта банк», его назвали, вероятно, по аналогии с российской Delta Private Equity, это компания Кирилла Дмитриева. Другая компания — Icon Private Equity — фактически владела ⅔ финучреждения. Издание напоминает, что с 2011 года Дмитриев уже не просто частный инвестор с российским паспортом.

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«Он возглавляет крупнейший государственный инвестфонд россии — российский фонд прямых инвестиций. Также он член совета директоров компаний „Сколково“, „Транснефть“, „Ростелеком“, РЖД и Газпромбанка, член наблюдательного совета алмазодобывающей компании „Алроса“. Его жена Наталья Попова является близкой подругой дочки владимира путина Екатерины Тихоновой, а с ее бывшим мужем Кириллом Шамаловым Дмитриев обсуждает личные и бизнес-дела», — пишет KP.UA

В расследовании отмечается, что еще одной общей инвестицией Дмитриева и Лагуна стал скандальный коттеджный городок «Олимпик-Парк» на Житомирской трассе в 20 км от Киева.

«На участке в 290 га должны были построить более 1 тыс. коттеджей площадью от 150 до 350 кв. м. Только от продажи земельных участков, по предварительным оценкам, партнеры выручили минимум $ 23 млн. Однако из-за финансового кризиса и несовершенного планирования проект остановили в 2009 году, а средства инвесторов растворились. Возбуждено уголовное дело, а на имущество наложены аресты», — говорится в материале.

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По информации KP.UA, когда Дмитриева назначили главой РФПИ, стороны, вероятно, нашли «подставного» владельца на долю россиянина: «Им неожиданно стал скандальный депутат от „Партии регионов“ Владислав Лукьянов, который публично заявил, что готов инвестировать в развитие городка».

Кроме очевидных деловых связей с окружением путина, как пишет KP.UA, экс-банкир продолжает владеть рядом активов в Крыму.

«Это, в частности, гостиничный, строительный бизнес, объекты туристической инфраструктуры, а также агрокомпании. Например, ООО „Севастопольский“ является одним из крупнейших предприятий АПК в Крыму (в обработке компании находится: 520 000 кв. м теплиц и производственных площадей, 500 гектаров поливных земель и более 1500 гектаров земли). С октября 2022-го отсутствие гражданства рф у собственников бизнеса является основанием для экспроприации их имущества оккупационными властями. Когда в 2022—2023 „госсовет Крыма“ формировал список активов, принадлежащих преимущественно украинским гражданам и подлежащих „национализации“ оккупационными властями, под экспроприацию попало имущество многих украинских олигархов, но это не коснулось активов Николая Лагуна», — говорится в расследовании.

Отмечается, что, несмотря на давнее проживание бизнесмена в Вене, адвокаты Лагуна принимали участие в многочисленных судебных спорах на территории оккупированного полуострова на протяжении 2021−2022 годов.

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«А это значит, что Лагун, во-первых, сам признает российские законы, во-вторых, каким-то образом допущен к судебным процессам по этим законам. Что практически невозможно без наличия российского гражданства», — считают в KP.UA.

Ранее ФАКТЫ сообщили, как банкротили «Дельта банк».

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