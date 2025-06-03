Меган Маркл показала кадры, вырезанные из ее шоу на Netflix

Меган Маркл поделилась удаленной сценой из своего сериала на Netflix «С любовью, Меган», которая не попала в шоу, намекая на запуск следующей части позже в этом году. Герцогиня Сассекская опубликовала в Instagram видео, в котором она снялась вместе с велнес-терапевтом Рэнди Карин, пишет gbnews.com.

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На видео они вместе режут фрукты, а Меган продемонстрировала технику разрезания ананаса, следуя естественным диагональным узорам на его поверхности и объясняя: «Природа дала вам все подсказки, как получить идеальный вкус», прежде чем положить кусочек свежеотрезанного фрукта в рот.

Прежде чем попробовать этот метод, Рэнди Карин с энтузиазмом ответила: «Как это классно. Мне нравится».

Использование Карин техники Меган сработало идеально, и она смогла вынуть фрагмент ананаса именно так, как продемонстрировала герцогиня Сассекская.

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Меган объяснила в Instagram происхождение клипа как неиспользованные кадры с первого сезона.

«В первом сезоне „С любовью, Меган“ на @netflix было столько хорошего, что не попало в сериал, просто не хватило времени! — написала она. — Эта сцена с милой Рэнди Карин (@soulrefugespa) особенно веселая, когда думаешь о летних развлекательных советах и хитростях».

В сообщении также намекнули на возвращение программы, а Меган добавила: «Великолепные выходные, чтобы пересмотреть или наверстать упущенное в шоу, поскольку мы готовимся ко второму сезону этим летом и всем развлечениям, которые впереди с @aseverofficial».

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«С любовью, Меган» — первый сольный проект герцогини Сассекской для Netflix, он возглавил рейтинг просмотров стримера после премьеры 4 марта.

Меган использовала этот клип, чтобы намекнуть на возвращение своего шоу «С любовью, Меган» позже в этом году. Герцогиня Сассекская надеется, что предстоящий сериал возродит репутацию ее шоу среди критиков.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что Меган Маркл грозит иск на 10 миллионов долларов из-за рецепта соли для ванн.

Фото: скриншот видео Меган Маркл

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