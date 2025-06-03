- 03.06 22:28 Никогда не ставьте букет цветов в доме рядом с фруктами: что может произойти
- 03.06 22:01 Фантастически вкусный свекольно-сырный салат: подавайте, как в лучшем ресторане
- 03.06 21:31 Преследователя Дженнифер Энистон признали психически недееспособным
- 03.06 21:01 Это элементарно: что посадить под вишней, чтобы в плодах не было червяков
- 03.06 20:36 Вражеский беспилотник попал в бронетранспортер: воин со Львовщины погиб в бою под Краматорском
- 03.06 20:09 Пирог с клубникой: идеальный вариант сезонной выпечки
- 03.06 19:56 Коррупция в ЖКХ Киева: десятки миллионов гривен на фиктивных услугах
- 03.06 19:46 Уровень, которого мы еще не видели: США об операции «Паутина»
- 03.06 19:29 Стрельцам — «Правосудие» и выдержка, Рыбам — «Башня» и неожиданный поворот: Таро-прогноз на среду, 4 июня
- 03.06 19:21 Авиарейсы в россию пересмотрят: украинские дроны напугали перевозчиков
- 03.06 19:01 Это Джонни Депп: сеть в шоке от нового Холостяка
- 03.06 18:54 Нужно внести изменения: что должен знать и сделать льготник, сменивший место жительства
Меган Маркл показала кадры, вырезанные из ее шоу на Netflix
Меган Маркл поделилась удаленной сценой из своего сериала на Netflix «С любовью, Меган», которая не попала в шоу, намекая на запуск следующей части позже в этом году. Герцогиня Сассекская опубликовала в Instagram видео, в котором она снялась вместе с велнес-терапевтом Рэнди Карин, пишет gbnews.com.
На видео они вместе режут фрукты, а Меган продемонстрировала технику разрезания ананаса, следуя естественным диагональным узорам на его поверхности и объясняя: «Природа дала вам все подсказки, как получить идеальный вкус», прежде чем положить кусочек свежеотрезанного фрукта в рот.
Прежде чем попробовать этот метод, Рэнди Карин с энтузиазмом ответила: «Как это классно. Мне нравится».
Использование Карин техники Меган сработало идеально, и она смогла вынуть фрагмент ананаса именно так, как продемонстрировала герцогиня Сассекская.
Меган объяснила в Instagram происхождение клипа как неиспользованные кадры с первого сезона.
«В первом сезоне „С любовью, Меган“ на @netflix было столько хорошего, что не попало в сериал, просто не хватило времени! — написала она. — Эта сцена с милой Рэнди Карин (@soulrefugespa) особенно веселая, когда думаешь о летних развлекательных советах и хитростях».
В сообщении также намекнули на возвращение программы, а Меган добавила: «Великолепные выходные, чтобы пересмотреть или наверстать упущенное в шоу, поскольку мы готовимся ко второму сезону этим летом и всем развлечениям, которые впереди с @aseverofficial».
«С любовью, Меган» — первый сольный проект герцогини Сассекской для Netflix, он возглавил рейтинг просмотров стримера после премьеры 4 марта.
Меган использовала этот клип, чтобы намекнуть на возвращение своего шоу «С любовью, Меган» позже в этом году. Герцогиня Сассекская надеется, что предстоящий сериал возродит репутацию ее шоу среди критиков.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что Меган Маркл грозит иск на 10 миллионов долларов из-за рецепта соли для ванн.
Фото: скриншот видео Меган Маркл122
Читайте нас в Facebook
Особенности ухода за ирисами: основные правила, когда лучше всего сажать и в чем главная ошибка цветоводов