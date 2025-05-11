Снова неприятности: Меган Маркл грозит иск на 10 миллионов долларов из-за рецепта соли для ванн

Адвокатам продюсерской компании, стоящей за программой «С любовью, Меган», пришлось общаться с возмущенной зрительницей Робин Патрик. Женщина утверждала, что домашний рецепт соли для ванн герцогини Сассекской оставил ее с «катастрофическими ожогами». Робин рассказала о пережитом и прислала фотографии травм.

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Она утверждала, что соблюдала рецепт соли для ванн, которым Меган поделилась в шоу Netflix «С любовью, Меган». Рецепт включал английскую соль, масло арники, масло лаванды, розовую гималайскую соль и сушеные травы, пишет Independent.

Патрик болеет диабетом. Она сказала, что соли для ванн вызывали у нее «значительную боль и косметический дискомфорт».

Людям с диабетом не рекомендуется использовать соли для ванн. Как отмечает MedicalNewsToday, «люди с диабетом часто имеют сухие ноги или повреждения нервов, что является следствием диабетической нейропатии. Когда развиваются раны, такие как волдыри, они могут долго заживать. Длительное замачивание может открыть небольшие трещины на коже, что позволяет микробам проникнуть внутрь».

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Робин Патрик угрожала подать в суд на Меган с требованием уплатить 10 миллионов долларов штрафных санкций. Она также требовала 75 тысяч долларов компенсации ущерба для покрытия медицинских расходов, которые могут возникнуть вследствие ее ожогов.

Но адвокаты заявили, что ни герцогиня Сассекская, ни продюсерская компания не несут ответственности перед зрительницей.

«Ни одна из сторон, ответственных за сериал, включая организации, которые вы перечислили в своем письме, не обязана перед вами действовать особенно осторожно, поскольку у вас нет особых отношений ни с одной из них с юридической точки зрения», — говорится в ответе.

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На что Патрик заявила, что, по ее мнению, Меган должна предупреждать своих зрителей о продуктах и рецептах, которыми она делится. В частности, о том, что эфирные масла в солях для ванн могут негативно влиять на людей с диабетом.

Напомним, недавно Меган Маркл разоблачили во лжи.

Фото: Getty Images

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