В Запорожье врачи наживались на раненных военных: киберполиция раскрыла мошенническую схему

Если в Одессе правоохранители разоблачили мошенническую схему, которую использовал военнослужащий ТЦК и СП, наживаясь на военнообязанных, то в Запорожье хитрую сделку придумали медики.

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Оперативники киберполиции Запорожья и следователи ГУНП области выяснили, что заведующий хирургическим отделением одного из медучреждений и двое его подчиненных медиков наживались на раненых бойцах, предоставляя фиктивные услуги и присваивая бюджетные средства, предусмотренные на лечение.

В 2023 году, используя личные учетные записи в медицинской информационной системе, медики внесли в электронную систему здравоохранения более 2 тысяч фиктивных сведений о проведении медицинских процедур для более 1200 находившихся в медучреждении раненых военнослужащих.

Киберполицейские обратили внимание на то, что даты прибытия раненых в больницу не совпадали с датами предоставления им медицинских услуг.

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«Такие противоправные действия привели к поступлению средств на счет больницы. Ущерб, нанесенный государственному бюджету в лице Национальной службы здоровья Украины, превышает 430 тысяч гривен», — говорится в сообщении.

Фигурантам уголовного производства сообщено о подозрениях по ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) и ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Санкции статей — до шести лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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Ранее правоохранители задержали шантажистов, которые в Житомирской области вымогалиа у раненого военного три тысячи долларов.

Фото киберполиции

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