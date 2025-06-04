Ужасно: сеть раскритиковала новый образ популярной певицы (фото)

Популярная певица Анна Тринчер, недавно попавшая под хейт, поразила новым образом. Известный стилист Егор Андрюшин сделал артистке макияж, полностью изменивший ее вид. Своим «экспериментом» Анна поделилась на странице в социальной сети. Известно, что Егор считается звездным визажистом и уже поражал своими перевоплощениями Ирины Билык, Натальи Могилевской, Насти Каменской…

ВІДЕО ДНЯ

Из горячей шатенки Тринчер после мейкапа превратилась в русалку с зелеными глазами и красными волосами.

«Как вам перевоплощение?» — спросила Анна у своих подписчиков.

Из горячей шатенки Тринчер после мейкапа превратилась в русалку

РЕКЛАМА

Сеть разделилась в своих впечатлениях. Многие считают, что певица потеряла индивидуальность и прибавила себе лет. Поклонники подчеркнули, что натуральный вид Анны гораздо лучше.

«Ого! - поразились в сети. — Другой человек, прикольно!»

«Сразу плюс 10 лет)», — написали в ответ.

РЕКЛАМА

«Очень красивая без макияжа, зачем так перекрывать тон лица, если кожа идеальная, ровная, без высыпаний?» — задаются вопросом.

«Словно Русалка», — предположили поклонники.

«Ужас, как так можно было красивую молодую девушку и так… — возмутились в сети. — Не могу подобрать слов. Аня, ты красавица, но не с этим макияжем!»

«Честно, выглядит ужасно, но Аня очень красивая девушка и без макияжа», — поделились впечатлением.

РЕКЛАМА

«Как вампирша из «Сумерек», — прокомментировали образ.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Оля Полякова попала под критику.

466

Читайте нас в Facebook