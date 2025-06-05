Срок прохождения ВВК ограниченно пригодными истекает 5 июня: могут ли его продлить и что будет с не прошедшими комиссию

В Украине Министерство обороны не планирует продлевать срок прохождения повторной военно-врачебной комиссии (ВВК) для военнообязанных с ограниченной пригодностью. Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин, сообщает Радио Свобода.

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«Насколько мне известно, пока речь не идет о продлении этого срока», — отметил он.

По его словам, те, кто не пройдет ВВК до 5 июня, будут считаться нарушившими правила военного учета в особый период. В то же время люди, начавшие этот процесс, смогут его завершить.

«Люди, которые уже начали этот процесс, они смогут пройти военно-врачебную комиссию и получить свой новый статус. Это не так критично, все с пониманием относятся к ситуации. Не прошедших военно-врачебную комиссию будут классифицировать как людей, нарушивших правила военного учета в особый период. И в соответствии с ними будет применяться 210 статья Кодекса Украины об административных правонарушениях. К сожалению, есть большое количество людей, которые в принципе не изъявили такого желания и решили оставаться в серой зоне», — сказал Лазуткин.

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По его словам, после повторного прохождения ВВК непригодными к военной службе признаны около 7% человек.

«Мы фиксируем, что около 7% людей признаны полностью пригодными, около 7−8% людей определяются непригодными к службе в армии. Другие — пригодны для службы в подразделениях обеспечения ТЦК и СП, высших военных учебных заведениях, в медицинских подразделениях и так далее», — отметил Лазуткин.

Как пояснила юрист по военному праву адвокатского объединения «Актум» Наталья Гнатик, мужчины, имеющие подтверждение о начале прохождения ВВК, не будут автоматически попадать в розыск. По ее словам, это может быть основанием для избежания санкций, если раньше не было других нарушений.

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«На практике большинство мужчин получили хотя бы направление на ВВК и начали его. Соответственно, у них есть документ, сформированный либо через „Резерв+“, либо бумажное направление на ВВК, также обходной лист. Это потенциально указывает на то, что лицо пыталось хотя бы исполнить обязанность. После 5 июня не все сразу попадут в розыск. Если человек оформил направление на ВВК, в системе оно светится, но ни одного врача не прошел, конечно, у ТЦК также есть доступ к системе, и они будут видеть это. Если они не дойдут ВВК, получат либо метку „розыск“, либо потенциальную ответственность в виде штрафа», — отметила она.

Как писали «ФАКТЫ», власти планируют расширить перечень категорий военнообязанных, которые теперь имеют право пересечь границу.

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