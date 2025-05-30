«Ограниченно пригодных» к военной службе больше нет — почти все резко выздоровели: в Раде озвучили цифры

Вскоре завершится срок, отведенный на прохождение повторной ВВК военнообязанными, более года назад признанными ограниченно пригодными. Такое решение было принято после того, как в новом мобилизационном законодательстве осталось только две категории — пригодные к военной службе и непригодные. Зимой срок прохождения повторной медкомиссии продлили до 5 июня.

ВІДЕО ДНЯ

По информации члена комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, практически все граждане этой категории по результатам повторного прохождения ВВК получили статус пригодных, передает mediacenter.org.ua.

«Прошли повторное ВВК для того, чтобы быть признанными пригодными или непригодными, более половины тех, кто в свое время был признан непригодным. Очень интересна тенденция по поводу того, какова пропорция признанных пригодным или непригодным к военной службе. Так вот, практически все, 99%, признаются пригодными к военной службе», — отметил он и добавил: «Это свидетельствует о том, что в свое время возможность быть признанным ограниченно пригодным была лазейкой для злоупотреблений и во избежания на то время срочной военной службы, которую проходили граждане Украины, или другого нежелания быть военнообязанным».

Половина прошедших повторно ВВК признаны пригодными без каких-либо оговорок, другие — пригодны к военной службе с определенными оговорками, то есть в тыловых частях или системах обеспечения.

РЕКЛАМА

Также нардеп отметил, что не стоит быть «чрезмерно оптимистичными» в отношении принятия в ближайшее время закона о демобилизации или увольнении со службы отдельных категорий лиц. Ведь россияне постоянно увеличивают свой мобилизационный ресурс. В частности, количество оккупационных войск на территории временно оккупированных территорий Украины увеличивается фактически на 15−20% по сравнению с прошлым годом.

«У меня нет сегодня такого оптимизма, чтобы сказать, что в ближайшее время будет принят закон об увольнении с военной службы», — добавил он.

В то же время Вениславский не исключил, что парламент может рассмотреть вопрос об отмене ограничений на выезд за границу для мужчин в возрасте до 23−24 лет. По его словам, в ближайшее время в Верховной Раде могут появиться соответствующие законодательные инициативы.

РЕКЛАМА

«Есть идея, чтобы до 23−24 лет не ограничивать граждан Украины в передвижении, чтобы те молодые украинцы, которые учатся за границей, имели возможность приезжать в Украину, общаться с родными и не вынуждены были оставаться за границей, чтобы поддерживали связь с Украиной», — добавил нардеп.

Ранее сообщалось, что правительство планирует расширить перечень категорий военнообязанных, имеющих право пересечь границу.

Фото со страницы Сухопутных войск ВСУ в соцсетях

РЕКЛАМА

333

Читайте нас в Facebook