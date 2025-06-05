Забыть и точка: сеть возмущена желанием продюсера восстановить группу «НеАнгелы»

Известный продюсер Юрий Никитин, который работает с Ириной Билык, Веркой Сердючкой, группой Kazka, обратился к сети. На своей странице в социальной сети Юрий решил поделиться идеей реанимирования популярной группы «НеАнгелы» в честь её двадцатилетия и выложил фото вместе с её солистками — Славой Каминской и Викторией Смеюхой.

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«Мало кто знает, но на самом деле я достаточно эмоциональный человек, — написал Никитин. — Недавно включил один из альбомов «НеАнгелов» и не заметил, как переслушал почти все хиты группы. Я вдруг почувствовал, что лично мне сегодня не хватает таких красивых песен в украинской музыке, которые мы делали на протяжении нашего сотрудничества.

И еще я почувствовал, что очень скучаю по «НеАнгелам», и вспомнил, что в 2026 году исполняется 20 лет с момента основания этого прекрасного коллектива, под голоса которого выросло не одно поколение. И мне вдруг захотелось каким-то особенным образом отпраздновать этот юбилей".

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Подписчики возмутились таким предложением продюсера и напомнили, что группа пела исключительно на русском, а одна из ее солисток до сих пор пишет песни на этом языке.

«Глядя на то, как ведет себя сейчас Слава, пишет на русском песни и слушает русскую музыку — это пи*дец… Забыть и точка!!! — возмутились подписчики. — Противно ее высказывания читать и слушать!!!»

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«Восстановите группу, но с новыми солистками и украиноязычными песнями! — предложили в сети. — Чтобы были „Ангелы“!»

«Забыть уже о них и ностальгировать дома. Новые времена — новые таланты!» — поделились мнением.

«У группы 100% русскоязычный репертуар, о каком концерте тогда речь? — задали вопрос Юрию. — Ну к чему тогда вопрос о праздновании? Праздник русских песен? Мы и так „благодарны“ за русскоязычную Билык. Потому что это ваша идея и воплощение — петь именно на русском».

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«Самое время писать новые украинские хиты „не ангелы возвращение“ переводить песни, думаю, плохая идея, не все звучат хорошо в переводе, лучше создать новые хиты», — добавили в комментариях.

Ранее продюсер поразил фотографией с Ириной Билык.

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