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Чувства просто растоптали: популярная певица поразила признанием
Популярная певица Елена Тополя, удивившая изменением образа, откровенно рассказала о своих чувствах. По словам артистки, она продолжает бороться со своими страхами, сопровождающими всю ее жизнь. Мыслями Елена поделилась на своей странице в социальной сети, выложив фотографии в соблазнительном красном платье.
- Сколько у нас страхов? — обратилась Елена. — Страх открываться, потому что когда-то кто-то сделал больно. Но не все такие. Страх быть добрым — потому что твою доброту когда-то использовали. Но не все такие.
Страх любить искренне — потому что в прошлом твои чувства просто растоптали. Но не все такие.
Эти страхи заставляют нас прятаться. Закрывать шорки. Видеть лишь маленькую частичку мира, чувствовать лишь кусочек того, что могли бы, осознавать лишь то, что внутри.
А надо — отпускать. Постепенно. Но по-настоящему. Это, наверное, самая важная работа каждого из нас в этой жизни. Ибо когда идут страхи — идет и боль. А на ее место приходит любовь. Вера. И будущее, которого мы достойны.
Подписчики поддержали мысли Елены и отреагировали на ее фотографии, сравнив с Мэрилин Монро.
- Невероятно красивая, — написали в комментариях.
- Вы очень красива, талантлива, а также сексуальна, — поделился впечатлением. — Вы меня описали, если говорите о страхе.
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