Чувства просто растоптали: популярная певица поразила признанием

Популярная певица Елена Тополя, удивившая изменением образа, откровенно рассказала о своих чувствах. По словам артистки, она продолжает бороться со своими страхами, сопровождающими всю ее жизнь. Мыслями Елена поделилась на своей странице в социальной сети, выложив фотографии в соблазнительном красном платье.

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- Сколько у нас страхов? — обратилась Елена. — Страх открываться, потому что когда-то кто-то сделал больно. Но не все такие. Страх быть добрым — потому что твою доброту когда-то использовали. Но не все такие.

Страх любить искренне — потому что в прошлом твои чувства просто растоптали. Но не все такие.

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Эти страхи заставляют нас прятаться. Закрывать шорки. Видеть лишь маленькую частичку мира, чувствовать лишь кусочек того, что могли бы, осознавать лишь то, что внутри.

А надо — отпускать. Постепенно. Но по-настоящему. Это, наверное, самая важная работа каждого из нас в этой жизни. Ибо когда идут страхи — идет и боль. А на ее место приходит любовь. Вера. И будущее, которого мы достойны.

Подписчики поддержали мысли Елены и отреагировали на ее фотографии, сравнив с Мэрилин Монро.

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- Невероятно красивая, — написали в комментариях.

- Вы очень красива, талантлива, а также сексуальна, — поделился впечатлением. — Вы меня описали, если говорите о страхе.

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Ранее певица откровенно рассказала о кризисе в отношениях с мужем, музыкантом Тарасом Тополей.

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