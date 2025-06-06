Хочется смеяться и плакать: Екатерина Кухар поразила откровенностью

Популярная балерина Екатерина Кухар, которая недавно рассказала о пополнении в семье, трогательно обратилась к сети. Кухар выложила фотографии и пост о том, какой должна быть современная женщина. Напомним, что с началом полномасштабного вторжения муж Екатерины, танцовщик Александр Стоянов, находится за границей и ходят слухи об их расставании.

ВІДЕО ДНЯ

«Какой должна быть современная женщина? — обратилась к подписчикам Екатерина. — Женщина 21 века, к которой будет приковано внимание. Действительно ли это так сложно? Просто нужно все успеть. Успеть ВСЕ. И я сижу, думаю — и мне хочется смеяться и плакать одновременно».

По словам Кухар, нужно быть реализованной и сохранять внутреннюю легкость.

«Дома — уют, — добавила Екатерина. — В холодильнике — не полуфабрикаты, а что-то healthy «с любовью»… Внешне — все должно быть идеально. Будто у тебя не график, а бесконечный утренний ритуал. Волосы, кожа, спина ровная, взгляд мягкий. Ни единого намека на усталость и морщины. Ведь ты же женщина, ты можешь.

РЕКЛАМА

На работе — терапевтический кабинет для всех желающих. С родителями — благодарность, связь, глубина. С детьми — внимание и осознанное родительство.

С собой — ощущение себя, понимание именно своих желаний.

И еще хорошо бы не забывать о теле. Не только ухаживать, но и прислушиваться. Ведь пока чувствуешь себя живой — ты не теряешь себя среди ролей".

РЕКЛАМА

Напоследок Кухар назвала себя супергероиней и добавила, что женщины все выдержат.

Подписчики прокомментировали мысли балерины, но подчеркнули, что лучше оставаться самой собой.

«Несмотря на столько требований, вы выглядите очень женственной, хрупкой и привлекательной!» — признались в комментариях.

РЕКЛАМА

«Так, дамы, проснулись и остаемся собой, такими не идеальными, но такими настоящими», — поделились мыслями.

Ранее Кухар рассказала, чем занимается в последние годы.

340

Читайте нас в Facebook