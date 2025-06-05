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«Добро пожаловать, но…»: Еврокомиссия приняла важное решение по украинским беженцам
Украинцам, выехавшим в европейские страны во время войны, могут продлить действие временной защиты до 4 марта 2027 года. Сейчас решение ЕС о временной защите для украинцев действует до марта 2026 года.
О намерении продолжить действие временной защиты для украинских беженцев заявили в Еврокомиссии и мотивировали свое решение «продолжением незаконных атак россии» и «нестабильной ситуацией в Украине», пишет Би-би-си.
В Брюсселе считают, что возобновление временной защиты до марта 2027 года даст «правовую определенность» украинским беженцам и самим странам-членам ЕС.
Еврокомиссия советует предоставить возможность тем людям, которые уже интегрировались в общество принимающей страны, выучили язык, нашли работу или учатся — получить вид на жительство или национальный статус долгосрочного резидента.
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Продолжение действия защиты до марта 2027 года должен еще принять Совет ЕС.
По оценкам украинского министерства единства, за рубежом, преимущественно в Германии, Польше и Чехии, живет 5 миллионов украинцев, оказавшихся там из-за российско-украинской войны.
Директива о временной защите в ЕС заработала 4 марта 2022 года и должна была действовать до 2025 года. Но потом ее постоянно продлевали на год. Директива общая для всех стран ЕС, но воплощается она в каждом государстве по-своему.
В то же время, в Еврокомиссии отмечают, что страны-члены ЕС в координации с украинскими властями также должны создать программы и механизмы добровольного возвращения украинцев домой. Украина тоже готовит план возвращения своих граждан из-за границы.233
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