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Общество и люди

«Добро пожаловать, но…»: Еврокомиссия приняла важное решение по украинским беженцам

16:11 5 июня 2025
Украинские беженцы, фото из открытых источников

Украинцам, выехавшим в европейские страны во время войны, могут продлить действие временной защиты до 4 марта 2027 года. Сейчас решение ЕС о временной защите для украинцев действует до марта 2026 года.

О намерении продолжить действие временной защиты для украинских беженцев заявили в Еврокомиссии и мотивировали свое решение «продолжением незаконных атак россии» и «нестабильной ситуацией в Украине», пишет Би-би-си.

В Брюсселе считают, что возобновление временной защиты до марта 2027 года даст «правовую определенность» украинским беженцам и самим странам-членам ЕС.

Еврокомиссия советует предоставить возможность тем людям, которые уже интегрировались в общество принимающей страны, выучили язык, нашли работу или учатся — получить вид на жительство или национальный статус долгосрочного резидента.

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Продолжение действия защиты до марта 2027 года должен еще принять Совет ЕС.

По оценкам украинского министерства единства, за рубежом, преимущественно в Германии, Польше и Чехии, живет 5 миллионов украинцев, оказавшихся там из-за российско-украинской войны.

Директива о временной защите в ЕС заработала 4 марта 2022 года и должна была действовать до 2025 года. Но потом ее постоянно продлевали на год. Директива общая для всех стран ЕС, но воплощается она в каждом государстве по-своему.

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В то же время, в Еврокомиссии отмечают, что страны-члены ЕС в координации с украинскими властями также должны создать программы и механизмы добровольного возвращения украинцев домой. Украина тоже готовит план возвращения своих граждан из-за границы.

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