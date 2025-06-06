Крупные инвестиции Дмитрия Добкина: что стало известно СМИ

Экс-регионал Дмитрий Добкин начал PR-кампанию по улучшению своей репутации, утверждает сайт «Комментарии» в своем материале.

«Особенно это «актуально» на фоне слухов о якобы рейдерстве «Владимир-Волынской птицефабрики», - пишут «Комментарии» и добавляют, что подтверждением своего патриотизма Добкин называет инвестирование в украинскую экономику.

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«Я для себя решил, кто я. После 24 февраля я остался в Украине. Не было мыслей уезжать. Здесь живет моя семья, работают мои люди, и я несу за них ответственность. Мой бизнес — украинский, мои налоги — здесь. Я инвестировал более 60 млн евро в украинскую экономику и с начала войны уплатил около 1 млрд грн налогов. Это мой выбор», — рассказывал Добкин-младший в интервью «ЭП».

«Комментарии» ставят под сомнение эти слова бизнесмена, объясняя это так: «Сначала выглядят убедительно, однако потом он сам путается, что дает повод сомневаться в правдивости его слов».

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В частности, издание, комментируя слова Добкина об инвестициях в новый завод на Волыни, спрашивает, «две тождественные цифры — это разные инвестиции или одна и та же?»

«Конечно, 120 млн евро инвестиций в крупные проекты — это то, что крайне необходимо Украине. Однако даже сумма в 60 млн евро вызывает вопросы — а были ли у Добкина такие средства, и не скрывает ли он доходы? Свет хотя бы на официальные доходы могут пролить декларации. Во-первых, в последней декларации за 2020 год экс-нардеп, несмотря на то, что упоминал об элитных домах и наручных часах, не указал, что располагает 60, а тем более более чем 120 „свободными“ миллионами евро», — пишут «Комментарии».

Издание приводит историю инвестиций в птицефабрику.

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«Однако вклад то ли 60, то ли 120 млн евро Добкина выглядит еще более призрачным, ведь никакого упоминания об этом он не сделал. Хотя, анализируя привлекательность Украины для инвестиций, было бы уместно рассказать и о своих проектах. По данным СМИ, инвестиции в модернизацию птицефабрики все же поступали. Так, в 2017 году частный инвестиционный фонд Safedam приобрел более 20% акций одного из крупнейших производителей курятины в Украине — „Владимир-Волынской птицефабрики“. Появление инвестора ускорило реализацию инвестиционного плана предприятия по модернизации производства, бюджет которого составил более 25 млн евро. В 2019 году птицефабрика инвестировала 38 млн евро в строительство нового цеха по переработке курятины. А в 2020 году было заявлено об инвестиционном проекте по расширению мощностей производства общей суммой почти 1,5 миллиарда гривен (по тогдашнему курсу — 44 млн евро). Итак, до полномасштабной войны инвестиции даже превышали те 60 млн евро, о которых говорил Дмитрий Добкин. И налоги уплачивались в значительном объеме. В частности, только за 9 месяцев 2024 года Владимир-Волынская птицефабрика уплатила 229 млн грн в бюджеты всех уровней. Однако это было до предполагаемого рейдерского захвата предприятия. Затем предприятие объявило о своем банкротстве», — пишут «Комментарии» и добавляют, что история вокруг фабрики портит имидж не только владельцу, но и страны в вопросе инвестиций.

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