37-летняя Ана де Армас, которую в СМИ называют новой девушкой Тома Круза, представила в Лос-Анджелесе свой новый фильм «Балерина».

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Актриса вышла на красную дорожку в очень откровенном платье Louis Vuitton, пишет Variety.

Ана де Армас на премьере фильма. Фото WireImage

По словам репортеров, наряд Аны отличался глубоким декольте и вырезами, так что, неудачно повернувшись, актриса чуть не засветила грудь прямо перед папарацци.

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Ана де Армас была в платье от Louis Vuitton. Фото WireImage

Беседуя с журналистами Variety, актриса впервые за долгое время вспомнила Тома Круза, отметив, что он поддерживает каждый фильм и смотрел ее новый проект, который ему понравился. «Мы работаем вместе», — лаконично добавила она.

Напомним, в сети уже несколько месяцев ходят слухи о романе звезд. Представители 62-летнего актера утверждают, что между ними только рабочие отношения, однако фанаты обращают внимание на то, сколько времени звезды проводят вместе и не верят официальным заявлениям.

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В то же время еще один герой светских хроник, актер Бен Аффлек, как утверждает пресса, сожалеет, что в свое время их с де Армас роман закончился. Делается предположение, что в случае сохранения их взаимоотношений актер избежал бы брака с Джей Ло, который якобы доставил ему столько неприятностей.

Фото из Википедии

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